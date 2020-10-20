Незаконная свалка в Томском районе нанесла двухмиллионный ущерб бюджету РФ

Томская природоохранная прокуратура нашла незаконную свалку рядом с поселком Заречный. Ущерб от незаконного складирования мусора составил более 2 млн рублей.

Свалку нашли на землях сельскохозяйственного назначения площадью около 1,5 тысячи «квадратов», сообщает Генпрокуратура РФ. По результатам исследований, складирование мусора на грунте привело к его «деградации, загрязнению, порче и уничтожению плодородного слоя».





Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет, СК возбудил по ним дело по статье «порча земли». Санкции статьи предусматривают штраф, запрет на занятие определенных должностей и исправительные работы на срок до двух лет.





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