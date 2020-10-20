Добрые новости
20 октября,
2020
1
фото
Новости

Незаконная свалка в Томском районе нанесла двухмиллионный ущерб бюджету РФ

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская природоохранная прокуратура нашла незаконную свалку рядом с поселком Заречный. Ущерб от незаконного складирования мусора составил более 2 млн рублей.

Незаконная свалка в Томском районе нанесла двухмиллионный ущерб бюджету РФ

Свалку нашли на землях сельскохозяйственного назначения площадью около 1,5 тысячи «квадратов», сообщает Генпрокуратура РФ. По результатам исследований, складирование мусора на грунте привело к его «деградации, загрязнению, порче и уничтожению плодородного слоя».


Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет, СК возбудил по ним дело по статье «порча земли». Санкции статьи предусматривают штраф, запрет на занятие определенных должностей и исправительные работы на срок до двух лет. 


Рассказываем о том, что происходит. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.