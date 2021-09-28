Невывоз мусора и просроченные продукты: томский омбудсмен посетила психоневрологический интернат «Забота»

Томский омбудсмен Елена Карташова вместе с сотрудниками прокуратуры посетила психоневрологический интернат «Забота», который находится в селе Вороновка Шегарского района. В ходе проверки было обнаружено несколько нарушений, сообщается на сайте аппарата омбудсмена Томской области.

Автор: gubernator.tomsk.ru

В момент посещения в интернате проживали 675 человек (331 мужчина и 344 женщины). Большинство проживающих — 560 человек — лишены дееспособности. На личном приеме люди жаловались на трудности при закупке товаров за счет личных средств недееспособных, так называемая «отоварка». Иногда товары приходится ждать слишком долго, а при формировании списка покупок нередко не учитываются пожелания проживающих в интернате.

Автор: ombudsman.tomsk.ru

«Также проверяющие посетили магазин при интернате, в котором, как правило, производится закупка товаров для недееспособных получателей социальных услуг. Выборочная проверка сроков годности продукции, находящейся в торговом зале, показала, что в магазине на реализации находились сразу несколько наименований товаров с истекшими сроками годности», — говорится в сообщении.

Суп с истекшим сроком годности

В ведомстве добавили, из-за того, что региональный оператор по обращению с ТКО прекратил свою деятельность, интернат «Забота» столкнулся с проблемой вывоза мусора. В других населенных пунктах эту проблему на некоторое время можно решить своими силами, но в селе Вороновка нет таких ресурсов. Мусора много, отмечает омбудсмен Елена Карташова, а как решать проблему — непонятно.

Автор: ombudsman.tomsk.ru