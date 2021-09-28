Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Невывоз мусора и просроченные продукты: томский омбудсмен посетила психоневрологический интернат «Забота»
Новости

Невывоз мусора и просроченные продукты: томский омбудсмен посетила психоневрологический интернат «Забота»

ТВ2 ТВ2

Томский омбудсмен Елена Карташова вместе с сотрудниками прокуратуры посетила психоневрологический интернат «Забота», который находится в селе Вороновка Шегарского района. В ходе проверки было обнаружено несколько нарушений, сообщается на сайте аппарата омбудсмена Томской области.  

Автор:  gubernator.tomsk.ru

В момент посещения в интернате проживали 675 человек (331 мужчина и 344 женщины). Большинство проживающих — 560 человек — лишены дееспособности.

На личном приеме люди жаловались на трудности при закупке товаров за счет личных средств недееспособных, так называемая «отоварка». Иногда товары приходится ждать слишком долго, а при формировании списка покупок нередко не учитываются пожелания проживающих в интернате.

 

Автор:  ombudsman.tomsk.ru

«Также проверяющие посетили магазин при интернате, в котором, как правило, производится закупка товаров для недееспособных получателей социальных услуг. Выборочная проверка сроков годности продукции, находящейся в торговом зале, показала, что в магазине на реализации находились сразу несколько наименований товаров с истекшими сроками годности», — говорится в сообщении.

Суп с истекшим сроком годности

В ведомстве добавили, из-за того, что региональный оператор по обращению с ТКО прекратил свою деятельность, интернат «Забота» столкнулся с проблемой вывоза мусора. В других населенных пунктах эту проблему на некоторое время можно решить своими силами, но в селе Вороновка нет таких ресурсов. Мусора много, отмечает омбудсмен Елена Карташова, а как решать проблему непонятно.

Автор:  ombudsman.tomsk.ru

Информация по итогам поездки будет направлена государственным правозащитником в уполномоченные органы исполнительной власти.

Также отмечается, что уже второй год в учреждении действует особый режим работы временной изоляции (обсервации). Сотрудники заезжают на вахту продолжительностью 2 недели, проживающие в ШПИ не покидают территорию дома-интерната, прогулки организованы таким образом, чтобы не смешивались потоки проживающих из разных общежитий.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.