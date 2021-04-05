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05 апреля,
2021
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«Невозможно налюбоваться»: урбанист Аркадий Гершман опубликовал ролик о деревянной архитектуре Томска

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Московский урбанист Аркадий Гершман опубликовал почти часовой видеовыпуск о деревянной архитектуре Томска. Он поговорил с активисткой градозащитного движения Екатериной Кирсановой, побывал в доме, который ремонтирует по программе «Аренда за рубль» бизнесмен Алексей Будников, поговорил о судьбе первой улицы в Томске — Бакунина и районе деревянной застройки «Болото» с архитектором Центра развития городской среды Ксенией Классен. От всего увиденного Аркадий Гершман пришел в полный восторг. Вот как он заканчивает свой рассказ о деревянной архитектуре: «Круче Томска в плане сохранения деревянного наследия никого нет. Там сложились все звезды над городом: и жители, и власть, и политики, и бизнес поняли, насколько важно сохранять деревянное наследие, и главное, поставили все это на экономические рельсы. Все поняли, что это выгодно, что это работает. Конечно, забабахать торговый центр – это проще и быстрее. Но надо помнить, что торговыми центрами никого не удивишь, а возможно, вскоре они и вовсе исчезнут, а деревянная архитектура останется и будет радовать долгие годы».

Видеовыпуск о набережной Ушайки, частоколе фонарей и Северном парке в Томске можно посмотреть здесь.

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