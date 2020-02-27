«Невероятный беспредел, молчать о котором нет сил»: спикеру гордумы пожаловались на ТДСК

Получается, что Дума города Томска будет принимать решение относительно внесения изменений в зону О-4 на основании итогов общественных слушаний, которые будут подводиться с учетом мнения не только простых горожан, но работников входящих в ТДСК структур. Прилагаем фотографию, на которой видна очередь из работников ТДСК в рабочих куртках с логотипом ТДСК. Также жители Томска видели, как сотрудников ТДСК массово привозят на голосование автобусом (фото, к сожалению, нет). Остается загадкой, чем закончатся эти слушания, если под видом обычных горожан ТДСК может привезти для участия в общественных слушаниях несколько тысяч человек. Не совсем понятно, насколько законно голосование в данном слушании работников ОАО «ТДСК» и его дочерних организаций, так как они сотрудники компании, которая инициировала слушания, и являются заинтересованными лицами, — говорится в обращении на имя Сергея Панова.