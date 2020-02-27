«Невероятный беспредел, молчать о котором нет сил»: спикеру гордумы пожаловались на ТДСК
Инициативная группа жителей Томска опубликовала открытое письмо на имя председателя Думы города Томска Сергея Панова накануне оглашения итоговых результатов голосования по вопросу внесения изменений в зону О-4 (Научно-производственная и технико-внедренческая зона). «В нашем городе творится невероятный беспредел, молчать о котором нет сил», — так начинается письмо горожан, которые недовольны тем, что инициатор публичных слушаний, компания ТДСК, организовала своих работников проголосовать за изменение городской зоны на территории, прилегающей к ОЭЗ и кладбищу Бактин.
Получается, что Дума города Томска будет принимать решение относительно внесения изменений в зону О-4 на основании итогов общественных слушаний, которые будут подводиться с учетом мнения не только простых горожан, но работников входящих в ТДСК структур. Прилагаем фотографию, на которой видна очередь из работников ТДСК в рабочих куртках с логотипом ТДСК. Также жители Томска видели, как сотрудников ТДСК массово привозят на голосование автобусом (фото, к сожалению, нет). Остается загадкой, чем закончатся эти слушания, если под видом обычных горожан ТДСК может привезти для участия в общественных слушаниях несколько тысяч человек. Не совсем понятно, насколько законно голосование в данном слушании работников ОАО «ТДСК» и его дочерних организаций, так как они сотрудники компании, которая инициировала слушания, и являются заинтересованными лицами, — говорится в обращении на имя Сергея Панова.
Кроме того, активные томичи напоминают спикеру гордумы, что директор ЗАО «ТОМ ДОМ» Виктор Носов одновременно является действующим депутатом Думы города Томска по Академическому округу, который «должен отстаивать интересы избирателей и жителей Томска, а не ставить свои коммерческие интересы выше интересов города Томска».
Просим вас инициировать процесс рассмотрения поведения депутата В. А. Носова на комиссии по депутатской этике и отстранить его от возможности участия в обсуждении и принятии решения по данному вопросу в рамках комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы города Томска (где он является заместителем), других органов и в рамках голосования Думы в связи с тем, что именно он является инициатором данных слушаний и является главным заинтересованным лицом, — пишут Сергею Панову томичи.
Томск не единственный город, где застройщик использует своих рабочих для обеспечения нужного количества голосов на публичных слушаниях. Неожиданным результатом завершились публичные слушания по поводу сноса шести зданий в Большом Палашевском переулке в Москве. Оказалось, что большинство проголосовавших были за снос. «За» высказались более 2000 человек. «Против» – более 1400», — написала в Фейсбуке депутат Кети Хараидзе, присутствовавшая на слушаниях. Объясняется это тем, что голосовать имели право не только те, кто там живет, но и те, кто работает на этом участке, а работают там как раз сотрудники заинтересованного застройщика Александра Чигиринского — основного акционера компании «Снегири девелопмент».
Однако томичи не намерены мириться с подобной ситуацией. Активисты планируют ежедневно проводить пикеты около мэрии Томска и организовать митинг 7 марта на пересечении проспекта Ленина и улицы Плеханова против внесения изменений в зону О-4 ТВЗ Академгородка. Запущенная ранее в интернете петиция против изменения предназначения земель набрала за сутки около 2,5 тысячи подписей.
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