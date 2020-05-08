«Нет денег на корм»: томский мини-зоопарк просит о помощи
У томского мини-зоопарка заканчиваются деньги на корм для животных и нет средств, чтобы оплатить аренду. Мини-зоопарк частный, живет на деньги от продажи билетов. Но уже полтора месяца зоопарк не может принимать посетителей из-за пандемии коронавируса.
Зоопарку пятый год. До этого на протяжении четырех лет он работал в «Мирамиксе». Но с 1 января 2020 года в силу вступил закон о запрете контактных зоопарков. После выхода закона томский мини-зоопарк полностью переоборудовали: животных обустроили в новых просторных вольерах, закрыли к ним вход (раньше к некоторым животным пускали посетителей).
«Нашу работу контролирует и ветеринарная служба, и Россельхознадзор. Проверяла нас и прокуратура. Смотрели условия содержания животных, рацион питания. Все проверки мы благополучно прошли», — подчеркивает соучредитель зоопарка Виктория Виктория.
В подвальном помещении на улице Елизаровых, 56 зоопарк открылся 5 марта, но успел проработать недолго. С 28 марта заведение из-за пандемии коронавируса перестало принимать гостей.
«Переехали, не успели даже дать рекламу, как все началось. Изначально мы обращались к нашим подписчикам в Инстаграме. Они нам помогли: привезли мяса, фруктов, овощей. Месяц мы прожили. Сейчас вновь подошли коммунальные платежи, арендные платежи. Хотя посетителей нет, но все кушают, электроэнергия тратится, поэтому расходы те же», — рассказывает девушка.
Так, цена аренды в месяц составляет сто тысяч рублей. Такая же сумма тратится на продукты. В зоопарке больше животных хищные, им нужно мясо, остальным — овощи, фрукты. Покупаются и сухие корма, и витамины. За коммуналку за апрель также нужно заплатить порядка тридцати тысяч рублей.
«Сразу же, как нас закрыли на карантин, мы обратились в обладминистрацию. Нам ответили, что ничем помочь не могут, кроме как предоставить кредитование под шесть процентов. Но для получения кредита необходим поручитель, у которого должна быть справка 2-НДФЛ о доходах. В нашем окружении людей, которые могли бы стать поручителями, нет. Ведь поручитель берет на себя ответственность за долг», — говорит Виктория.
Сейчас в зоопарке живет более 80 животных тридцати видов. Большинство из них брали из приютов и питомников в совсем маленьком возрасте. Например, страуса эму приобрели у барнаульского фермера, когда он был размером с курицу.
Двух лисичек купили в Новосибирском институте. Там декоративных лис выращивают с 1970-ых годов специально для зоопарков и дома. Виктория говорит, что генов диких зверей у них нет, а по поводкам это среднее животное между кошкой и собакой.
«Наши животные из приютов и питомников. Они на протяжении многих поколений разводились в неволи, поэтому на свободе уже не выживут. Отдать мы их не хотим, да и не можем — специальных приютов для экзотических животных нет. А эти животные к нам привыкли. Стали уже родными», — говорит Виктория.
Живут в зоопарке и еноты, и кролики, и карликовые поросенок. Привлекает внимание гостей попугай Вася. Попугай говорящий, знает порядка 50 слов, учили разговаривать его сотрудники зоопарка.
Также в зоопарке обитает крокодил, самая маленькая в мире обезьянка Чича и обезьянка-капуцин. Есть сурикаты, мангусты, цыплята и морские свинки.
Виктория рассказывает, что сразу после переезда на новое место жители дома отнеслись к подобному соседству с настороженностью. Больше всего боялись неприятного запаха. Но сотрудники зоопарка их успокоили: уборка в помещении ведется круглые сутки, спустя какое-то время жильцы стали предлагать свою помощь и подкармливать необычных соседей.
«Животные привыкли к вниманию посетителей и сейчас скучают. Например, наш попугай Вася. Мы сейчас убираемся в клетках и кормим животных сами, и когда Вася видит нас, то зовет или грустно поет песни. Обезьянка-капуцин также начинает «проказничать» в клетках, требовать к себе внимания. Мы стараемся с каждым поиграть, чтобы они меньше скучали», — говорит Виктория.
Помочь зоопарку можно переводом на карту Сбербанка 8-923-419-77-44 Евгения Сергеевна С. Также можно привезти корм для питомцев:
⁃ мясо (филе куриное, желудки куриные сердечки, фарш, шейки куриные, желудки)
⁃ Фрукты, овощи (морковь, огурцы, капуста, пекинская капуста, яблоки, гранат, бананы, апельсины, киви)
⁃ сухие корма для шиншиллы, морских свинок, кроликов.
Узнать подробности можно в группе зоопарка в социальных сетях в ВКонтакте и Инстаграме.
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