«Нет денег на корм»: томский мини-зоопарк просит о помощи

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У томского мини-зоопарка заканчиваются деньги на корм для животных и нет средств, чтобы оплатить аренду. Мини-зоопарк частный, живет на деньги от продажи билетов. Но уже полтора месяца зоопарк не может принимать посетителей из-за пандемии коронавируса.

Зоопарку пятый год. До этого на протяжении четырех лет он работал в «Мирамиксе». Но с 1 января 2020 года в силу вступил закон о запрете контактных зоопарков. После выхода закона томский мини-зоопарк полностью переоборудовали: животных обустроили в новых просторных вольерах, закрыли к ним вход (раньше к некоторым животным пускали посетителей).

«Нашу работу контролирует и ветеринарная служба, и Россельхознадзор. Проверяла нас и прокуратура. Смотрели условия содержания животных, рацион питания. Все проверки мы благополучно прошли», — подчеркивает соучредитель зоопарка Виктория Виктория.

В подвальном помещении на улице Елизаровых, 56 зоопарк открылся 5 марта, но успел проработать недолго. С 28 марта заведение из-за пандемии коронавируса перестало принимать гостей.

«Переехали, не успели даже дать рекламу, как все началось. Изначально мы обращались к нашим подписчикам в Инстаграме. Они нам помогли: привезли мяса, фруктов, овощей. Месяц мы прожили. Сейчас вновь подошли коммунальные платежи, арендные платежи. Хотя посетителей нет, но все кушают, электроэнергия тратится, поэтому расходы те же», — рассказывает девушка.

Так, цена аренды в месяц составляет сто тысяч рублей. Такая же сумма тратится на продукты. В зоопарке больше животных хищные, им нужно мясо, остальным — овощи, фрукты. Покупаются и сухие корма, и витамины. За коммуналку за апрель также нужно заплатить порядка тридцати тысяч рублей.

«Сразу же, как нас закрыли на карантин, мы обратились в обладминистрацию. Нам ответили, что ничем помочь не могут, кроме как предоставить кредитование под шесть процентов. Но для получения кредита необходим поручитель, у которого должна быть справка 2-НДФЛ о доходах. В нашем окружении людей, которые могли бы стать поручителями, нет. Ведь поручитель берет на себя ответственность за долг», — говорит Виктория.

Сейчас в зоопарке живет более 80 животных тридцати видов. Большинство из них брали из приютов и питомников в совсем маленьком возрасте. Например, страуса эму приобрели у барнаульского фермера, когда он был размером с курицу.

Двух лисичек купили в Новосибирском институте. Там декоративных лис выращивают с 1970-ых годов специально для зоопарков и дома. Виктория говорит, что генов диких зверей у них нет, а по поводкам это среднее животное между кошкой и собакой.

«Наши животные из приютов и питомников. Они на протяжении многих поколений разводились в неволи, поэтому на свободе уже не выживут. Отдать мы их не хотим, да и не можем — специальных приютов для экзотических животных нет. А эти животные к нам привыкли. Стали уже родными», — говорит Виктория.

Живут в зоопарке и еноты, и кролики, и карликовые поросенок. Привлекает внимание гостей попугай Вася. Попугай говорящий, знает порядка 50 слов, учили разговаривать его сотрудники зоопарка.

Также в зоопарке обитает крокодил, самая маленькая в мире обезьянка Чича и обезьянка-капуцин. Есть сурикаты, мангусты, цыплята и морские свинки.