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  3. Несколько улиц в Томске останутся без холодной воды в понедельник
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Несколько улиц в Томске останутся без холодной воды в понедельник

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Жители нескольких улиц в Томске останутся без холодной воды в понедельник, сообщает пресс-служба «Томскводоканала». Холодную воду отключат 1 ноября с 9 утра до часу ночи 2 ноября из-за ремонта на водопроводной линии. 

Холодной воды не будет по следующим адресам:

 - Ул. Балагурная, 17 стр.2, 19, 30, 30/2, 30/2 стр.1, 30/3, 30/5, 32;

- Ул. Баргузинская, 2, 2в, 3, 10;

- Ул. Батистовая, 6/1, 8, 8 стр.1, 9, 10 стр.1, 14, 16, 18;

- Ул. Большая Подгорная, 252, 254;

- Ул. Жигулевская ул, 7;

- Проезд Жигулевский, 5;

- Поселок Киргизка, 20в, 20г, 26, 30б, 31, 32б, 32в, 34а, 34б, 34в, 41, 45 стр. 1, 48

, 50а, 55, 60, 60/2, 60а, 60б, 60г, 62, 62а, 65, 69, 71, 73, 74, 75, 80, 80/1, 82а, 83, 84, 84а

, 85, 86, 86 корпус 1, 87, 87/2, 88, 89, 91, 103, 107, 108 корпус 2, 108/1, 109, 110, 115

, 115а, 116, 119, 119а;

- Проезд Кольцевой, 4, 7, 8, 8а, 8б, 10, 12, 12/1, 12а, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19

, 20, 21, 22, 22/1, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33/1, 33/2, 34, 34а, 36, 38, 38а, 39, 39/1, 40, 40б

, 40в, 41, 42, 43, 43/1 стр.1, 43/3, 43/4, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 53б, 55, 55/1, 55б, 57

, 57а, 57б, 59;

- Ул. Кошурникова, 1, 1/2, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 11;

- Поселок 2-й ЛПК, 109/1, 162, 162а, 172;

- Пр. Мира, 78;

- Ул. 1-я Мостовая, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корпус 1, 14, 16;

- Ул. Мостовая, 1/1, 16а, 18/1, 18/1 стр.1, 18/1 стр.2, 18/1 стр.3, 20/2, 28 стр. 2,

28 стр.3, 28 стр. 6, 28 стр. 10, 28 стр. 11, 28а, 28б, 30 стр. 2, 30 стр. 4, 30 стр. 5

, 30 стр. 6, 32б;

- Ул. Профсоюзная, 2/15 стр.1;

- Ул. Раздольная, 2, 2а, 2в, 6/1, 20/2;

- Ул. Северо-Каштачная, 3, 10, 13а, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 25, 26, 28 корпус 1

, 33, 44, 45, 47, 50, 53, 109;

- Пер. 2-й Северо-Каштачный, 5, 8, 9;

- Ул. Смирнова, 3, 3б, 5, 5/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/8, 5а, 5б стр.1, 5д, 7, 7/1, 7/8 стр.1, 7/9, 7/13, 7/14, 7б, 9, 9 /11, 9 стр.1, 9 стр.2, 9 стр.3, 9 стр.9, 9 стр.15, 9/1, 9/10, 9/19, 11, 13, 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 28 стр.2, 29, 30б, 30в, 31, 32а, 33, 34, 35, 36, 38/1, 38а, 40/2, 42, 42/2, 42/3, 42/3 стр. 3, 43 стр.1, 43/2, 44, 44/1, 44/2, 44/2, 44/4, 45, 45, 48, 48/3, 48а, 48а стр. 3, 48б, 50, 50, 50/1, 50/1 стр. 2, 50а, 56, 58а, 68;

- Ул. Сухумская, 7, 9;

- Ул. 1-я Усть-Киргизка, 2, 7, 9, 10а, 12, 24;

- Ул. 2-я Усть-Киргизка, 1, 2, 4 стр.1, 7, 23 стр.7;

- Ул. 3-я Усть-Киргизка, 1, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 25б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30 стр. 1, 33, 34, 38, 40;

- Ул. 4-я Усть-Киргизка, 2а, 3, 4, 5, 6а, 7а, 7б;

- Ул. 5-я Усть-Киргизка, 3, 15 стр.1;

- Ул. 6-я Усть-Киргизка, 5а, 12, 12б, 15, 18, 18б, 21, 33а;

- 2-й Усть-Киргизский тупик, 6.

 - Ул. 4-я Усть-Киргизка, 2;

- Ул. 6-я Усть-Киргизка, 12, 23а, 18;

- Проезд Кольцевой, 21, 43;

- Ул. 1-я Мостовая, 2;

- Ул. Северо-Каштачная, 114 (117) – ул. Баргузинская, 2в;

- Ул. Смирнова (проезд Кольцевой, 48) за заправкой;

- Ул. Смирнова, 60 (до заправки);

- Ул. 1-я Усть-Киргизка, 16;

- Ул. 6-я Усть-Киргизка, 6.                                                                                            

ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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