Несколько улиц в Томске останутся без холодной воды в понедельник

Дома на шести улицах Томска в понедельник останутся без холодной воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
Холодную воду отключат из-за строительства трубопровода для нового детского сада на улице Демьяна Бедного, 4.
Отключат воду с 09:30 до 21:00 по следующим адресам:
- Ул. Баумана, 18;
- Ул. Гамалея, 5, 8;
- Ул. Мечникова, 1а, 2, 2а, 2б, 2г, 2д, 2д стр.1, 3, 3а, 4, 5, 5б, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 44;
- Ул. Наумова, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 21а, 24, 26а, 27, 29;
- Ул. Пастера, 2, 2в, 2г, 8, 10, 14, 16, 22, 24, 26;
- Ул. Пришвина, 16, 18, 26.
«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.