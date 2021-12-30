Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Несколько улиц в районе Ново-Соборной перекроют в новогоднюю ночь
Новости

Несколько улиц в районе Ново-Соборной перекроют в новогоднюю ночь

ТВ2 ТВ2

В Томске в новогоднюю ночь перекроют подъездные пути к Городскому саду и площади Ново-Соборной. Перекрытие продлится до 1:30 1 января, в это время на всех перекрытых участках также запретят стоянку авто.

Автор:  Мэрия Томска
Автор:  Мэрия Томска

Так, с 18 часов вечера ограничат автомобильное движение на следующих участках: 

— Ново-Соборная площадь (от пр. Ленина до ул. Советской);

— Ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до площади Ново-Соборной);

— Ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена — при этом трамваев перекрытие не коснется).

С 23 часов вечера перекроют следующие участки улиц:

— Ул. Белинского (от пр. Фрунзе до ул. Герцена);

— Ул. Герцена (от ул. Белинского до ул. Советской).

Кроме того, с 9 утра для автомобилей и пешеходов закроют участок переулка Спортивного от ул. Советской до пересечения с пр. Фрунзе. Также в случае осложнения дорожной обстановки власти планируют перекрыть для всего транспорта, кроме маршрутного, несколько участков дороги в районе Ново-Соборной площади:

— Пр. Ленина (от пр. Фрунзе до пр. Кирова);
— Московский тракт (от пр. Ленина до ул. Источной);
— Ул. Герцена (от ул. Советской до пр. Ленина);
— Ул. Советская (от ул. Герцена до ул. Карташова);
— Ул. Карташова (от ул. Кузнецова до ул. Советской);

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.