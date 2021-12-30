Несколько улиц в районе Ново-Соборной перекроют в новогоднюю ночь

В Томске в новогоднюю ночь перекроют подъездные пути к Городскому саду и площади Ново-Соборной. Перекрытие продлится до 1:30 1 января, в это время на всех перекрытых участках также запретят стоянку авто.

Так, с 18 часов вечера ограничат автомобильное движение на следующих участках:

— Ново-Соборная площадь (от пр. Ленина до ул. Советской);

— Ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до площади Ново-Соборной);

— Ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена — при этом трамваев перекрытие не коснется).

С 23 часов вечера перекроют следующие участки улиц:

— Ул. Белинского (от пр. Фрунзе до ул. Герцена);

— Ул. Герцена (от ул. Белинского до ул. Советской).

Кроме того, с 9 утра для автомобилей и пешеходов закроют участок переулка Спортивного от ул. Советской до пересечения с пр. Фрунзе. Также в случае осложнения дорожной обстановки власти планируют перекрыть для всего транспорта, кроме маршрутного, несколько участков дороги в районе Ново-Соборной площади:

— Пр. Ленина (от пр. Фрунзе до пр. Кирова);

— Московский тракт (от пр. Ленина до ул. Источной);

— Ул. Герцена (от ул. Советской до пр. Ленина);

— Ул. Советская (от ул. Герцена до ул. Карташова);

— Ул. Карташова (от ул. Кузнецова до ул. Советской);