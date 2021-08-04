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Главная Новости Несколько улиц в Кемерове затопило после ливня
Новости

Несколько улиц в Кемерове затопило после ливня

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Улицы в Кемерове затопило после сильного ливня, грозы и града. Движение по дорогам затруднено, есть сообщения о проблемах с электричеством. 

Автор:  Инцидент Кузбасс

Ливень затопил несколько улиц в Центральном и Заводском районах столицы Кузбасса. Непогода также вызвала отключение электроэнергии в крупном ТЦ в центре города, 10 многоквартирниках и части частного сектора в Рудничном районе, передает издание A42.RU.

В региональном гидрометцентре пояснили, что причиной такого количества осадков стал антициклон. «Сейчас мы находимся под влиянием высотного циклона, в самом центре его. Поэтому вчера, сегодня и завтра у нас прогнозируются дожди, ливни, грозы, град — всё, что характерно для такого циклона, — сообщили в гидрометцентре A42.RU. — Вчера по области наши метеостанции также зафиксировали грозы».

О пострадавших от непогоды не сообщается.

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