Несколько улиц в Кемерове затопило после ливня

Улицы в Кемерове затопило после сильного ливня, грозы и града. Движение по дорогам затруднено, есть сообщения о проблемах с электричеством.

Ливень затопил несколько улиц в Центральном и Заводском районах столицы Кузбасса. Непогода также вызвала отключение электроэнергии в крупном ТЦ в центре города, 10 многоквартирниках и части частного сектора в Рудничном районе, передает издание A42.RU.

В региональном гидрометцентре пояснили, что причиной такого количества осадков стал антициклон. «Сейчас мы находимся под влиянием высотного циклона, в самом центре его. Поэтому вчера, сегодня и завтра у нас прогнозируются дожди, ливни, грозы, град — всё, что характерно для такого циклона, — сообщили в гидрометцентре A42.RU. — Вчера по области наши метеостанции также зафиксировали грозы».

О пострадавших от непогоды не сообщается.