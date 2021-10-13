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Несколько томских школ и детсадов не будут работать 14 октября из-за отключения воды

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9 школ в Октябрьском и Ленинском районах Томска 14 октября проведут занятия дистанционно. Это связано с планирующимся на 13-14 октября отключением холодной воды. Также принять детей не смогут 8 детских садов и Дом детского творчества «Планета».

Под отключение холодной воды подпадают школы № 2, 27, 28, 31, 45, 54, а также Мариинская школа № 3, Заозёрная школа № 16 и гимназия № 24.

Не будут работать в этот день детские сады № 13, 21, 28, 46, 57, 66, 73, 93 и 94.

Напомним, с 22:00 13 октября до 20:00 14 октября большая часть Томска останется без холодной воды. Отключение будет связано с ремонтными работами по переврезке водопроводной линии и замене запорной арматуры на различных ее участках. Ознакомиться с полным списком адресов, которых коснется отключение, можно на сайте «Томскводоканала».

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