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Несколько школ в Новосибирске получили сообщения о минировании

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UPD 11:35 Правительство Красноярского края решило не эвакуировать красноярские школы и религиозные учреждения: религиозные учреждения провели накануне Крещения, а школы находятся под круглосуточной охраной полицейских и Росгвардии. 

UPD 11:05 Студентов НГ эвакуировали из общежитий студгородка из-за сообщений о бомбе

UPD 10:35 Телеграм-канал «Борус» пишет, что в Красноярске эвакуировали все детские сады и более 30 школ. 

Школы и детские сады Новосибирска массово эвакуируют из-за сообщений о минировании. Ранее из-за ежедневных сообщений о лжеминировании полиция взяла под круглосуточную охрану все школы Красноярска.

Автор:  Гордей Кузнецов
Эвакуация лицея №130 в Новосибирске
Автор:  Гордей Кузнецов
Эвакуация лицея №130 в Новосибирске

Утром 19 января эвакуации из-за сообщений о минировании провели в новосибирских школах  №11, №18, №24, №90, №131, №178, №117, №144, №153 и других, пишет издание Тайга.инфо со ссылкой на городские паблики во «ВКонтакте».  В аппарате антитеррористической комиссии по Новосибирской области сообщили, что здания проверят на наличие взрывных устройств, а правоохранители ищут отправителей сообщений. 

Напомним, волна лжеминирований по всей России началась на прошлой неделе. В Красноярске 13-14, а также 17-18 января эвакуировали несколько десятков школ. 18 января полиция Красноярска взяла под круглосуточную охрану все школы Красноярска, параллельно правоохранители начали возбуждать уголовные дела по каждому факту ложных сообщений. В Томске сообщение о минировании пришло в местное отделение «Единой России», на место приехали силовики, не обнаружившие в здании взрывных устройств. Больше минирование не повторялось, неизвестно, выдвигал ли автор письма какие-либо требования.

В январе звонки о «минированиях» поступали в Свердловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской и других областях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начальникам региональных управлений СК провести проверки по этим происшествиям.

Первая волна сообщений о минировании прокатилась в России в 2017. Тогда за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек. ФСБ возбудила уголовное дело по факту анонимных звонков. По одной из версий, поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».

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