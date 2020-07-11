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11 июля,
2020
Новости

Несколько очагов распространения коронавируса действуют в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Рост заболеваемости коронавирусом в Томской области власти региона объясняют появлением новых очагов распространения инфекции. Часть из них уже локализована.

«Установлен очаг в одной из строительных компаний региона, эпидемиологи проводят расследование. Кроме того, продолжают регистрироваться случаи заражения на двух крупных предприятиях Томского района, Роспотребнадзор вынес предписание об устранении нарушений, проведена дезинфекция помещений», — сообщает региональный оперштаб.


Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции до 1 августа. Он отметил, что сейчас основные случаи заражения — семейные и бытовые очаги. 

Так, очаг коронавируса был выявлен в Томском политехническом университете. Вспышка заболеваемости произошла у постояльцев и персонала частного пансионата для пожилых людей «Доброе сердце». 


По данным агентства «Интерфакс-Сибирь», первый случай заболевания был установлен 10 июня. За весь период тесты подтвердили коронавирус у 28 человек, в том числе у пяти сотрудников. Уже выздоровели 14 человек, лечение в больницах продолжают пять человек.


«После проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, текущей и заключительной дезинфекции помещений учреждение начало работать. На сегодня очаг локализован, новых заболеваний не зафиксировано», — отметил собеседник «Интерфакса». 


По данным ТВ2, вспышка заболеваемости произошла в Чаинской районной больнице. 


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