Несколько коммунальных аварий произошло в Томске в последние дни

В понедельник, 1 февраля, «Томскводоканал» устраняет последствия коммунальной аварии по ул. 19-й Гв. Дивизии, 25а. Бригады также работают по ул. И. Черных, 98, где накануне произошло повреждение водопроводной линии диаметром 150 мм. Специалисты подтвердили необходимость проведения здесь раскопки. В благоустроительный сезон раскопка по ул. Черных, 98 должна быть устранена по всем правилам, за соблюдением которых проследят инспекторы «Санитарной милиции».





Ведутся работы и на ул. Угрюмова, 2а, где также в результате прорыва на сетях оказалась подтоплена проезжая часть. Вчера днем здесь обнаружили место дефекта, отвели воду от дороги, в понедельник завершают восстановительные работы. На месте также дежурят сотрудники администрации Октябрьского района.





Добавим, что в субботу и воскресенье в «Оперативно-дежурную службу» поступило несколько сообщений о повреждениях на сетях «Томскводоканала». Так, 30 января без прекращения подачи воды было устранено повреждение на водопроводной линии диаметром 500 мм в пер. Островского, 29. Коммунальные службы в течение двух с половиной часов отремонтировали поврежденный участок и отвели воду от проезжей части. В этот же день без отключений был ликвидирован выход воды на рельеф по ул. Нахимова, 5.





В круглосуточном режиме сотрудники муниципалитета – департамента городского хозяйства и районных администрации, находились в мкр. Каштак и на Иркутском тракте. В результате прорыва на сетях по ул. Иркутский тракт, 58 была отключена подача холодной воды по ул. И. Черных, в ходе работы было ликвидировано два дефекта на водоводе диаметром 600 мм. По ул. Говорова, 64 устранили причины выхода воды на рельеф, в результате которого оказались подтопленными гаражи по ул. Говорова, 64/6.