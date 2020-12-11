Несколько домов в Томске остались без холодной воды из-за аварии

Аварийное отключение холодной воды произошло в десяти домах Ленинского района Томска.





Подача холодной воды ограничена с 06:50. «Это связано с тем, что на водопроводе большого диаметра (500 мм) зафиксировано повреждение. На данный момент специалисты «Томскводоканал» проводят аварийные работы», — сообщает пресс-служба компании.





Так воды нет по адресам:

Пер. Рылеева, 1а, 2, 8;

Ул. Большая Подгорная, 78, 80, 82, 91, 91а, 93, 95.





В компании отмечают, что пока характер повреждения не известен, поэтому они не могут дать прогноз, когда устранят последствия аварии.





«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.