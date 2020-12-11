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11 декабря,
2020
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Несколько домов в Томске остались без холодной воды из-за аварии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Аварийное отключение холодной воды произошло в десяти домах Ленинского района Томска.


Подача холодной воды ограничена с 06:50.  «Это связано с тем, что на водопроводе большого диаметра (500 мм) зафиксировано повреждение. На данный момент специалисты  «Томскводоканал» проводят аварийные работы», — сообщает пресс-служба компании. 


Так воды нет по адресам:

  • Пер. Рылеева, 1а, 2, 8;
  • Ул. Большая Подгорная, 78, 80, 82, 91, 91а, 93, 95.


В компании отмечают, что пока характер повреждения не известен, поэтому они не могут дать прогноз, когда устранят последствия аварии.


«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.

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