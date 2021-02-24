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24 февраля,
2021
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Несколько домов в центре Томска замерзают в 30-градусный мороз

ТВ2
ТВ2
3 дня назад

Жители ТОСа «Купеческий» (домах по пер.Кононова и пер.Комсомольский) пожаловались на плохое отопление. 


«Самый центр города. Температура в квартирах ночью опускалась до 11 градусов. Началось это все еще на выходных, когда морозы стали отпускать. В тепловой пункт попасть не удалось, но УК подтвердила мои догадки о том, что параметры теплоносителя не соответствует установленным нормам. Также проговорили по регулировке: все по правилам, первые поджаты, последние открыты, перепад на домах есть», — сообщил депутат Максим Забелин в своем телеграм-канале.

 

Он уточнил, что на местности обнаружили парящую затопленную тепловую камеру, из-за которой возникают большие теплопотери.


В свою очередь, пресс-служба мэрии отмечает, что параметры теплоносителя действительно оказались понижены, а в жилых помещениях температура ниже нормативной. В данный момент тепловая инспекция АО «ТомскРТС» оперативно проводит регулировку параметров теплоносителя. В сообщении администрации подчеркивается, что ситуация находится на личном контроле и.о. мэра Томска Михаила Ратнера.

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