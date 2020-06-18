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18 июня,
2020
Новости

Несколько домов на Иркутском проезде и улице Пушкина останутся без холодной воды

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На улице Пушкина и Иркутском проезде из-за аварийных работ отключат воду. Так воды не будет с 09:00 до 20:00 19 июня по следующим адресам в областном центре:


  • ул. Пушкина, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 48/13;
  • Иркутский проезд, 11а, 13, 15.


«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.

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