Несколько домов на Иркутском проезде и улице Пушкина останутся без холодной воды

На улице Пушкина и Иркутском проезде из-за аварийных работ отключат воду. Так воды не будет с 09:00 до 20:00 19 июня по следующим адресам в областном центре:





ул. Пушкина, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 48/13;

Иркутский проезд, 11а, 13, 15.





«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.