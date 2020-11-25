Несколько десятков жителей Новокузнецка ночевали в мэрии. Они протестуют против транспортной реформы
Жители Новокузнецка недовольны транспортной реформой, которая недавно прошла в городе. По оценкам СМИ, около ста человек пришли в здание мэрии и потребовали от чиновников объяснений.
По словам жителей, в Новокузнецке сократили число маршрутов и передали их в управление компании «Питеравто», после этого транспорт стал ходить с большими задержками. Утром 23 ноября в мэрию пришли около 100 человек. Они требовали, чтобы к ним вышли чиновники, ответственные за проведение транспортной рефоры, пишет портал «Сити-Н». Позже к недовольным горожанам вышел заммэра Павел Камбалин. Он предложил создать инициативную группу, чтобы обсудить вопрос только с ее членами, но люди отказались. Они заняли зал заседаний, перед ними выступил другие заместители мэра. В ответ недовольные жители и представители компаний, потерявших контракты на перевозку пассажиров, высказали свои требования.
«Это отстранение (разрыв контрактов) компании „Питеравто“ с работы на тех маршрутах, где она не может обеспечить курсирование автобусов с соблюдением графика и других требований; решение вопроса на проблемных маршрутах путем предоставления возможности работать на них местным перевозчикам, привлечение к ответственности либо увольнение сотрудников мэрии, причастных к проведению транспортной реформы», — пишет издание.
В ночь с 24 на 25 ноября около 20 протестующих остались ночевать в мэрии Новокузнецка, сообщает портал «ВашГород.ру». Охранники на ночь закрыли туалеты и не впускали обратно тех, кто вышел из здания. Люди требовали совещания с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, а также приезда губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Утром 25 ноября еще несколько десятков протестующих пришли к турникетам мэрии, чтобы поддержать тех, кто ночевал в зале администрации. Охрана не позволила пришедшим войти, но они смогли передать еду и воду. Представители администрации попросили людей покинуть холл, объясняя, что собрание является несанкционированным митингом, пишет Сибирь. МБХ медиа.
Сергей Цивилев не приехал, но прокомментировал ситуацию. Он заявил, что поддерживает реформу, но считает, что в транспортном коллапсе виноват поставщик услуг — «ПитерАвто».
«Причина сложившейся ситуации также известна — основной поставщик услуг, компания „ПитерАвто“, не смогла обеспечить должную подготовку к переходу на новую транспортную схему и по факту не выполнила часть своих обязательств перед городом, — заявил губернатор. — Отмечу, что руководство компании полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее».
Он также заявил, администрация города делает все возможное для устранения проблем, к решению «подключены профильные министерства». По итогам переговоров с перевозчиком, губернатор объявил о бесплатном проезде для жителей Новокузнецка до конца ноября.
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