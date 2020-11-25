Несколько десятков жителей Новокузнецка ночевали в мэрии. Они протестуют против транспортной реформы

Жители Новокузнецка недовольны транспортной реформой, которая недавно прошла в городе. По оценкам СМИ, около ста человек пришли в здание мэрии и потребовали от чиновников объяснений.

По словам жителей, в Новокузнецке сократили число маршрутов и передали их в управление компании «Питеравто», после этого транспорт стал ходить с большими задержками. Утром 23 ноября в мэрию пришли около 100 человек. Они требовали, чтобы к ним вышли чиновники, ответственные за проведение транспортной рефоры, пишет портал «Сити-Н». Позже к недовольным горожанам вышел заммэра Павел Камбалин. Он предложил создать инициативную группу, чтобы обсудить вопрос только с ее членами, но люди отказались. Они заняли зал заседаний, перед ними выступил другие заместители мэра. В ответ недовольные жители и представители компаний, потерявших контракты на перевозку пассажиров, высказали свои требования.





«Это отстранение (разрыв контрактов) компании „Питеравто“ с работы на тех маршрутах, где она не может обеспечить курсирование автобусов с соблюдением графика и других требований; решение вопроса на проблемных маршрутах путем предоставления возможности работать на них местным перевозчикам, привлечение к ответственности либо увольнение сотрудников мэрии, причастных к проведению транспортной реформы», — пишет издание.





В ночь с 24 на 25 ноября около 20 протестующих остались ночевать в мэрии Новокузнецка, сообщает портал «ВашГород.ру». Охранники на ночь закрыли туалеты и не впускали обратно тех, кто вышел из здания. Люди требовали совещания с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, а также приезда губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.





Утром 25 ноября еще несколько десятков протестующих пришли к турникетам мэрии, чтобы поддержать тех, кто ночевал в зале администрации. Охрана не позволила пришедшим войти, но они смогли передать еду и воду. Представители администрации попросили людей покинуть холл, объясняя, что собрание является несанкционированным митингом, пишет Сибирь. МБХ медиа.