Несчастный случай в Сиамском заливе: томичу нужна помощь

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Несчастный случай с томичом произошел в Таиланде.

Таец на катере налетел на русского туриста, бросил на глубине раненого и скрылся с места происшествия. Это случилось в курортном городе Паттайе. Пострадавшим оказался томич Андрей Авдеев.

Фото: Светлана Шерстобоева

ЧП произошло в пять вечера 6 июля на пляже Вонгамат на Севере Паттайи. Винт нанес две глубокие раны: в бедро и в живот. Врачи говорят, что если бы порез оказался глубже на полсантиметра, то травма оказалась бы смертельной. В состоянии болевого шока мужчина выплыл на берег.

«Я просто плавал метрах в тридцати от берега, когда увидел, как катер мчится прямо на меня. Это совсем близко от пляжа, и на такой скорости тут нельзя плавать. Таец вез людей на банане, и смотрел назад, на них, меня не видел. Чудо, что я успел в последний момент оттолкнуться от днища катера руками, иначе меня бы перемололо в фарш», — вспоминает тот день потерпевший.

Русские туристы оказали мужчине первую помощь на берегу, зажали рану салфетками. Через полчаса подоспела и скорая помощь. Андрея отвезли в государственное медучреждение – Бангламунг – для рядовых тайцев. В 19 часов начали операцию, которая длилась почти два часа.

Сейчас томич находится в госпитале. Денег для оплаты операции у него нет.

Андрей приехал в Таиланд в конце зимы на лечение и реабилитацию после замены тазобедренного сустава (того самого, что попал под винт). Прилетел и застрял за границей: обратный билет был куплен на 5 мая, рейс отменили. Закончились деньги и медстраховка. Помощь от МИДа, несмотря на написанное заявление, Андрей не получил.

Сумма операции невелика — около 10 тысяч батов. Однако особенности тайской медицины таковы, что в государственном госпитале фарангу (иностранцу) предложили выписку сразу — через день после операции. Поэтому Андрею придется один-два раза в день (рана на животе еще достаточно сильно кровит) ездить на платные перевязки, а для этого вызывать такси.

В Таиланде есть сообщество «Паттайя от А до Я», которое помогает русскоговорящим туристам в таких ситуациях. Все сборы средств прозрачны. Отчеты о поступлении средств, квитки с оплаченных в госпитале счетов публикуются в режиме нон-стоп.

Сегодня волонтер в Паттайе, владеющий языком, пытается продлить пребывание Андрея на больничной койке хотя бы на день. С 11 июля начнутся поездки в госпиталь и перевязки.