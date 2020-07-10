Несчастный случай в Сиамском заливе: томичу нужна помощь
Несчастный случай с томичом произошел в Таиланде.
Таец на катере налетел на русского туриста, бросил на глубине раненого и скрылся с места происшествия. Это случилось в курортном городе Паттайе. Пострадавшим оказался томич Андрей Авдеев.
ЧП произошло в пять вечера 6 июля на пляже Вонгамат на Севере Паттайи. Винт нанес две глубокие раны: в бедро и в живот. Врачи говорят, что если бы порез оказался глубже на полсантиметра, то травма оказалась бы смертельной. В состоянии болевого шока мужчина выплыл на берег.
«Я просто плавал метрах в тридцати от берега, когда увидел, как катер мчится прямо на меня. Это совсем близко от пляжа, и на такой скорости тут нельзя плавать. Таец вез людей на банане, и смотрел назад, на них, меня не видел. Чудо, что я успел в последний момент оттолкнуться от днища катера руками, иначе меня бы перемололо в фарш», — вспоминает тот день потерпевший.
Русские туристы оказали мужчине первую помощь на берегу, зажали рану салфетками. Через полчаса подоспела и скорая помощь. Андрея отвезли в государственное медучреждение – Бангламунг – для рядовых тайцев. В 19 часов начали операцию, которая длилась почти два часа.
Сейчас томич находится в госпитале. Денег для оплаты операции у него нет.
Андрей приехал в Таиланд в конце зимы на лечение и реабилитацию после замены тазобедренного сустава (того самого, что попал под винт). Прилетел и застрял за границей: обратный билет был куплен на 5 мая, рейс отменили. Закончились деньги и медстраховка. Помощь от МИДа, несмотря на написанное заявление, Андрей не получил.
Сумма операции невелика — около 10 тысяч батов. Однако особенности тайской медицины таковы, что в государственном госпитале фарангу (иностранцу) предложили выписку сразу — через день после операции. Поэтому Андрею придется один-два раза в день (рана на животе еще достаточно сильно кровит) ездить на платные перевязки, а для этого вызывать такси.
В Таиланде есть сообщество «Паттайя от А до Я», которое помогает русскоговорящим туристам в таких ситуациях. Все сборы средств прозрачны. Отчеты о поступлении средств, квитки с оплаченных в госпитале счетов публикуются в режиме нон-стоп.
Сегодня волонтер в Паттайе, владеющий языком, пытается продлить пребывание Андрея на больничной койке хотя бы на день. С 11 июля начнутся поездки в госпиталь и перевязки.
Стоимость операции составляет 13796 батов, вызов скорой — 1500 батов. Еще около тысячи в бат в сутки потратят в дальнейшем на перевязки. Из расчета на четыре недели, раны во влажном климате заживают очень долго. Это около 28 000 батов. 1 бат равен 2,27 рубля.
В Томске Андрея Авдеева ждет жена с двумя детьми (младшему — четыре года). Работает в семье только Андрей.
Желающие помочь Андрею могут перевести деньги на карту Сбербанка: 5469 4400 3306 9338. Карта зарегистрирована на Александра Николаевич Цимбаленко, администратор паттайской группы.
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