Коронавирус: нерабочая неделя и перенос даты голосования. О чем говорил Владимир Путин

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Президент перенес дату голосования по поправкам в Конституцию и объявил следующую неделю нерабочей.

Владимир Путин предложил не полагаться на русский авось и подчеркнул, что в приоритете — здоровье граждан.





«Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — сказал Владимир Путин.





Он поручил сделать нерабочей следующую неделю с сохранением заработной платы.





Кроме того, все социальные пособия и льготы станут продлеваться автоматически, без хождения по инстанциям, на полгода. С апреля всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет ближайшие три месяца. Выплаты по больничному листу станут рассчитываться исходя из расчета не менее 1 МРОТ. Пособие по безработице будет увеличено до прожиточного минимума, с 8 до 12 тысяч рублей. Также будут введены кредитные каникулы для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.





Предприятия малого и среднего бизнеса получили отсрочку по выплате всех налогов, кроме НДС, на полгода. Также введен мораторий на банкротство для отдельных отраслей.





В заключение Владимир Путин предложил ввести налог в 13 % на вклады и ценные бумаги, проценты с которых превышают 1 млн рублей. По словам президента, под эту меру попадет 1 % населения. Также Владимир Путин предложил увеличить ставку налога до 15 % для тех, кто выводит доходы за рубеж и в оффшоры.