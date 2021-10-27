Непривившихся чиновников в Новосибирске лишат зарплаты

Новосибирских чиновников, которые не болели ковидом в последние шесть месяцев и не поставят прививку от коронавируса до 21 ноября, отстранят от работы без сохранения заработной платы. Об этом сообщил вице-мэр Валерий Шварцкоп на сессии горсовета.
«Постановление главного государственного врача носит прямой характер исполнения, поэтому мы впадаем в те 15 категорий, которые он прописал — муниципальные служащие, — цитирует вице-мэра Валерия Шварцкопа Тайга. инфо. — Поэтому до 21 ноября мы должны провакцинироваться первым компонентом. Если у нас нет на руках справки о медотводе, постоянной или временной, если мы с вами переболели в течение полугода. Дальше вы будете отстранены от работы без содержания заработной платы».
Отмечается, что к категории муниципальных служащих относятся не только сотрудники мэрии и ее подразделений, но и сотрудники горсовета.
Ранее глава новосибирского управления Роспотребнадзора с 12 октября ввел обязательную вакцинацию для новосибирцев старше 18 лет, работающих в сфере услуг. Охват вакцинированных в каждом коллективе должен достигать 80%. В постановлении ничего не говорится о санкциях, которые будут применять к тем сотрудникам, которые откажутся от вакцинации.
Во вторник, 26 октября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил отстранить от работы непривившихся чиновников. «Меня возмущает позиция некоторых чиновников. Напомню, что вакцинация для них носит обязательный характер. Однако одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите – спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться», — сказал он.