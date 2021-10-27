Непривившихся чиновников в Новосибирске лишат зарплаты

Новосибирских чиновников, которые не болели ковидом в последние шесть месяцев и не поставят прививку от коронавируса до 21 ноября, отстранят от работы без сохранения заработной платы. Об этом сообщил вице-мэр Валерий Шварцкоп на сессии горсовета.

«Постановление главного государственного врача носит прямой характер исполнения, поэтому мы впадаем в те 15 категорий, которые он прописал — муниципальные служащие, — цитирует вице-мэра Валерия Шварцкопа Тайга. инфо. — Поэтому до 21 ноября мы должны провакцинироваться первым компонентом. Если у нас нет на руках справки о медотводе, постоянной или временной, если мы с вами переболели в течение полугода. Дальше вы будете отстранены от работы без содержания заработной платы».