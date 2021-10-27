Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Непривившихся чиновников в Новосибирске лишат зарплаты
Новости

Непривившихся чиновников в Новосибирске лишат зарплаты

ТВ2 ТВ2

Новосибирских чиновников, которые не болели ковидом в последние шесть месяцев и не поставят прививку от коронавируса до 21 ноября, отстранят от работы без сохранения заработной платы. Об этом сообщил вице-мэр Валерий Шварцкоп на сессии горсовета.

«Постановление главного государственного врача носит прямой характер исполнения, поэтому мы впадаем в те 15 категорий, которые он прописал — муниципальные служащие, — цитирует вице-мэра Валерия Шварцкопа Тайга. инфо. — Поэтому до 21 ноября мы должны провакцинироваться первым компонентом. Если у нас нет на руках справки о медотводе, постоянной или временной, если мы с вами переболели в течение полугода. Дальше вы будете отстранены от работы без содержания заработной платы».

Отмечается, что к категории муниципальных служащих относятся не только сотрудники мэрии и ее подразделений, но и сотрудники горсовета.

Ранее глава новосибирского управления Роспотребнадзора с 12 октября ввел обязательную вакцинацию для новосибирцев старше 18 лет, работающих в сфере услуг. Охват вакцинированных в каждом коллективе должен достигать 80%. В постановлении ничего не говорится о санкциях, которые будут применять к тем сотрудникам, которые откажутся от вакцинации.

Во вторник, 26 октября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил отстранить от работы непривившихся чиновников. «Меня возмущает позиция некоторых чиновников. Напомню, что вакцинация для них носит обязательный характер. Однако одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите – спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться», — сказал он.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.