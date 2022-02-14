Непристегнутый ремень: иностранца депортируют из Томска за нарушения правил дорожного движения

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) решил, что гражданин Киргизии Камрон Нематжонов, проживающий в Томске около десяти лет, должен быть депортирован из России. Об этом случае пишет Агентство правовой информации. Поводом для выдворения стали пять нарушений правил дорожного движения: не пристегнул ремень, не предоставил преимущества в движении пешеходам, остановился в неположенном месте, пропустил срок продления полиса ОСАГО, не заметил, что перегорела лампочка в задней фаре.

В марте 2020 года управление МВД России по Томской области приняло решение о запрете въезда Камрону Нематжонову в Россию. В правоохранительном ведомстве указывали на возможность применения таких санкций в отношении иностранца, допустившего в течение трех лет два административных правонарушения. У Камрона полицейские насчитали таких нарушений шесть, но позже факт курения в общественном месте не нашел подтверждения в суде. В Советский районный суд Нематжонов обратился, чтобы доказать незначительность претензий. Все штрафы, выписанные за нарушение правил дорожного движения, были оплачены в срок.

Кроме того, в Томске проживают родители Камрона, которые имеют гражданство РФ с 2014 года. Сначала он жил вместе с ними, но после того, как нашел постоянную работу, стал жить отдельно. Камрон — единственный кормилец, перечисляет деньги родителям. На территории Киргизии ни у Камрона, ни у его родителей нет родственников, и какого-то жилья они там не имеют.

Принимая во внимание эти обстоятельства судья Советского районного суда Лариса Шукшина признала незаконным решение УМВД РФ по Томской области № 213 от 12.03.2020 о запрете Нематжонову Камрону въезда в Российскую Федерацию. "Решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию не является необходимым в демократическом обществе применительно к настоящему случаю, оно несоразмерно защищаемому публично-правовому интересу. Суд расценивает решение УМВД как нарушение прав иностранного гражданина на уважение его личной жизни, чрезмерное и неоправданное вмешательство Российской Федерации в частную жизнь", - говорится в постановлении районного суда.

Казалось бы, здравый смысл победил. Но не тут-то было. Вышестоящий областной суд констатировал, что количество совершенных Камроном Нематжоновым правонарушений дает право на принятие решения о депортации. «Длительность пребывания, официальное трудоустройство не освобождают от соблюдения законов Российской Федерации и от ответственности за их неисполнение и не свидетельствуют о формальности подхода при рассмотрении в отношении административного истца вопроса, касающегося неразрешения въезда», – отмечается в апелляционном определении. На этом основании Томский областной суд подтвердил законность и обоснованность принятых в отношении гражданина Киргизии мер.

Кассационная инстанция поддержала эти выводы. «Опасность совершенных нарушений заключается в создании факторов и условий, которые способны причинить материальный или физический вред в сфере безопасности дорожного движения и, как следствие, жизни, здоровью и имуществу граждан. Они совершены за короткий промежуток времени, что не позволяет признать поведение Камрона Нематжонова законопослушным», – констатировал кассационный суд.

Почетный консул Кыргызской Республики в городе Томске Рустам Абдуманапов рассказал ТВ2, что это не единственный случай, когда мигрантов выдворяют из Томска за мелкие правонарушения. Такая практика часто используется последнее время. Закон позволяет это делать, если ты пару раз перешел дорогу в неположенном месте или выпил пиво на улице.

АПИ отмечает, что практика применения нормы о санкциях против совершивших любые административные правонарушения иностранцев остается противоречивой. За два даже самых мелких административных правонарушения любой легально находящийся в России иностранец может быть выдворен без права вернуться в течение трех, а иногда и пяти лет.

При этом гражданин России, депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, согласно опубликованным в СМИ данным, имел в 2018 году 825 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. "По штрафам, каюсь, был долг. Теперь его нет", – говорил позже Слуцкий в интервью "Снобу".

Для справки: По данным Министерства внутренних дел РФ, в 2021 году решение о неразрешении въезда в Россию было принято в отношении 176,3 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. По данным портала «Судебная статистика РФ», за первую половину года иностранными гражданами оспаривалось 805 решений о запрете или ограничении въезда, 299 из них (почти 37 процентов) суды признали незаконными.