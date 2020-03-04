Непогода в Москве стала причиной задержки двух рейсов из Томска

Два рейса Томск — Москва из Богашево задержали сегодня, 4 марта, из-за неблагоприятных погодных условий.





По информации табло томского аэропорта, рейс У6 12, который выполняет авиакомпания Ural Airlines, должен был вылететь в 7.15 утра, его вылет отложили до 10.00. Вылет рейса SU 1531 авиакомпании «Аэрофлот» планировался на 07:50, к этому моменту отложен до 11.00. Самолет авиакомпании KLM должен был вылететь в 7.50, сейчас расчетное время вылета — 11.00.