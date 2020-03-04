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04 марта,
2020
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Непогода в Москве стала причиной задержки двух рейсов из Томска

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Два рейса Томск — Москва из Богашево задержали сегодня, 4 марта, из-за неблагоприятных погодных условий.


По информации табло томского аэропорта, рейс У6 12, который выполняет авиакомпания Ural Airlines, должен был вылететь в 7.15 утра, его вылет отложили до 10.00. Вылет рейса SU 1531 авиакомпании «Аэрофлот» планировался на 07:50, к этому моменту отложен до 11.00. Самолет авиакомпании KLM должен был вылететь в 7.50, сейчас расчетное время вылета — 11.00. 

Непогода в Москве стала причиной задержки двух рейсов из Томска
Фото: скриншот табло томского аэропорта

По информации транспортной прокуратуры, все рейсы задержались из-за неблагоприятных погодных условий в Москве. Ведомство проверяет, не нарушались ли в этих случаях права пассажиров.


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