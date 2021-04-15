«Непионерские лагеря»: 16 листов страха, бессилия, ада и рая от новосибирской художницы Елены Третьяковой

В Томском художественном музее открылась выставка новосибирской художницы и дизайнера Елены Третьяковой «Непионерские лагеря». Автор представила 16 графических листов и несколько инсталляций, которые созданы по мотивам воспоминаний бывших малолетних узников фашистских концлагерей.





Несколько лет Елена работала с Новосибирским союзом бывших малолетних узников концлагерей, гетто и мест принудительного заключения (НСБМУ) как дизайнер. Она общалась с людьми, пережившими ужасы войны, узнавала их пронзительные истории. Затем, понимая, что этих людей становится все меньше и меньше, Елена решила записать истории этих людей и издать книгу воспоминаний членов НСБМУ «Непионерские лагеря». После выхода книги появился и художественный проект.





Графическая серия «Непионерские лагеря» разбита на четыре части: «Страх» (Оккупация), «Бессилие» (Угон мирного населения в фашистские концлагеря, гетто и места принудительного заключения), «Ад» (Фашистские концентрационные лагеря), «Рай» (Освобождение). В каждой части соответственно по четыре работы.