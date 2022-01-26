«Необходимо приехать лично»: томичка с инвалидностью пожаловалась на сложности при покупке субсидированных билетов

Томичка Елена Смородникова попыталась приобрести субсидированные билеты онлайн, но не смогла. В авиакомпании ей, человеку с инвалидностью первой группы, сказали, что для покупки билетов необходимо приехать и передать оригиналы документов.

У Елены первая группа инвалидности, передвигаться самостоятельно она не может. Для того, чтобы отправиться на лечение, Елена попыталась приобрести субсидированные билеты, предоставляемые авиакомпанией S7 airlines.

«Впервые хотела купить субсидированные билеты онлайн. Оказалось, чтобы купить билеты, мне надо идти в агентство в аэропорту за городом. Когда другим категориям, молодежь например, можно просто купить онлайн. Это как вообще? Я не хожу. Вообще», — рассказала в своем инстаграме Елена.

В Томске нет офиса авиакомпании S7, поэтому на горячей линии компании предложили Елене или ее представителю приехать в аэропорт за билетами. В официальном ответе S7 утверждает, что деньги, которые покрывают часть расходов на билеты, выделяет государство, поэтому они обязаны проверять оригиналы документов и заверять копии для отчетности. В целом существует четыре категории людей, которым доступны субсидированные билеты — студенты, многодетные семьи, люди с инвалидностью и пенсионеры. В авиакомпании S7 пенсионеры и студенты могут приобрести билеты онлайн, а остальные категории нет, так как не предусмотрена отдельная форма подтверждения документов.

В беседе с журналистом ТВ-2 Елена рассказала, что ранее приобретала субсидированные железнодорожные билеты в РЖД. По ее словам, компания позволяет все подтверждающие особое состояние документы прикрепить в онлайн форме.