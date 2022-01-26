«Необходимо приехать лично»: томичка с инвалидностью пожаловалась на сложности при покупке субсидированных билетов

Томичка Елена Смородникова попыталась приобрести субсидированные билеты онлайн, но не смогла. В авиакомпании ей, человеку с инвалидностью первой группы, сказали, что для покупки билетов необходимо приехать и передать оригиналы документов.
У Елены первая группа инвалидности, передвигаться самостоятельно она не может. Для того, чтобы отправиться на лечение, Елена попыталась приобрести субсидированные билеты, предоставляемые авиакомпанией S7 airlines.
«Впервые хотела купить субсидированные билеты онлайн. Оказалось, чтобы купить билеты, мне надо идти в агентство в аэропорту за городом. Когда другим категориям, молодежь например, можно просто купить онлайн. Это как вообще? Я не хожу. Вообще», — рассказала в своем инстаграме Елена.
В Томске нет офиса авиакомпании S7, поэтому на горячей линии компании предложили Елене или ее представителю приехать в аэропорт за билетами. В официальном ответе S7 утверждает, что деньги, которые покрывают часть расходов на билеты, выделяет государство, поэтому они обязаны проверять оригиналы документов и заверять копии для отчетности. В целом существует четыре категории людей, которым доступны субсидированные билеты — студенты, многодетные семьи, люди с инвалидностью и пенсионеры. В авиакомпании S7 пенсионеры и студенты могут приобрести билеты онлайн, а остальные категории нет, так как не предусмотрена отдельная форма подтверждения документов.
В беседе с журналистом ТВ-2 Елена рассказала, что ранее приобретала субсидированные железнодорожные билеты в РЖД. По ее словам, компания позволяет все подтверждающие особое состояние документы прикрепить в онлайн форме.
«Понимаете, там в любом случае будет подтверждение, так как я запрашиваю дополнительные услуги — сопровождение до выхода и места посадки».
Билеты Елена все-таки приобрела, в аэропорт приехал ее представитель. С ее слов, в аэропорту билеты оказались на тысячу рублей дороже, чем на сайте авиакомпании, а документы просто отсканировали, и дополнительную заверку они не проходили.
«Я прекрасно понимаю, как у нас относятся к определенным категориям населения. Но если они будут относиться так ко всем своим клиентам, то их не останется. Дополнительную тысячу рублей в аэропорту объяснили сбором за покупку в кассе, то есть на сайте ты купить не можешь, а в кассе покупаешь дороже. Я считаю условия продажи дискриминационными», — подчеркнула Елена в разговоре с ТВ-2.
В ближайшее время Елена планирует обратиться в транспортную прокуратуру Томской области. Ведомство заявило, что готово провести проверку по этому делу.