«Ненависть и агрессия – эпидемия»: в Томске прошел одиночный пикет против гомофобии

Руководительница центра для женщин ЛГБТИ-сообщества и феминисток «Сапфо» и член Совета Томского РО Российской ЛГБТ-сети София Назарова провела на площади Ново-Соборной пикет против гомофобии. Своим пикетом даже в условиях эпидемии коронавируса она решила в День борьбы с гомофобией напомнить людям про равноправие людей независимо от их ориентации, расы, вероисповедания и гендерной идентичности. Девушка вышла в медицинском халате с плакатом «Ненависть и агрессия — эпидемия, которую ты можешь остановить без нас».

Сейчас я получаю второе образование. Еще в самом начале моего пути приходилось слышать высказывания многих друзей и знакомых, что вот теперь-то я правозащитницей и активисткой быть перестану, потому что медики и учителя в жесткой системе находятся у нас в стране. Слуги государства. И чтобы не потерять работу, нужно молчать и сидеть тихо. Как видите, сидеть тихо я не могу. И считаю, что не имеет значения, есть ли на мне белый халат. Белый халат — это профессия, а желание мира, справедливости и борьба за равноправие всех людей — это образ жизни и мировоззрение. Разные части меня. И выбирать что-то одно я не намерена.

«Эта акция для меня очень важна, — рассказала ТВ2 София Назарова. — Своим пикетом я бы хотела сказать сразу две вещи. Во-первых, то, что я говорила всегда — про равноправие и равноценность всех людей, вне зависимости от чего-либо, будь то сексуальная ориентация, гендерная идентичность, возраст, национальная и расовая принадлежность, особенности здоровья и пр. Для меня это тот девиз, с которым я иду по жизни. Понимаю, что справедливость довольно часто относительное понятие, но равные права для всех граждан — это точно справедливо. И мне очень хочется добиться этой справедливости. Во-вторых, этим пикетом я хочу сказать о том, что любой человек имеет право голоса.

Этим пикетом хочу не только выразить поддержку ЛГБТ-сообществу, не только обратиться к людям с просьбой о доброте и принятии, но и показать коллегам, что по всем законам нашей страны мы имеем такое же право голоса, как любой другой человек. А если тебя увольняют, молчать не стоит — нужно обращаться к адвокату, судиться, доходить до ЕСПЧ, если понадобится. Только так мы можем что-то изменить».





Она добавила, что впервые за семь лет активизма она боится выйти на пикет, так как ей есть что терять. Перед пикетом она решила проконсультироваться с юристом, насколько опасно ей будет проводить такую акцию в нынешних условиях режима самоизоляции.





«Меня не пугает и никогда не пугала реакция гомофобов, но не очень хочется платить штрафы или попадать в отделение из-за безобидной мирной акции. Мы изучили сайт администрации Томской области и приняли решение, что я могу выходить. Меня спасает отсутствие обязательного масочного режима в нашем регионе, так как его введут только завтра. Завтра я стоять уже бы не могла, потому что пикетировать с закрытом лицом запрещено. А находиться без маски в публичном месте тоже нельзя. Если бы сейчас не было послабления мер самоизоляции, то стоять пришлось бы около дороги, на тротуаре, но нам разрешили гулять в скверах, парках и т. д. Так что я имею полное право здесь стоять.





Что касается халата, а это было, если честно, моим главным страхом, то в нашей стране можно выходить на подобные акции в абсолютно любом наряде. Находиться в медицинском халате в нерабочее время я тоже могу. Нельзя быть в халате на улице, а потом лечить людей. И, наконец, то, что у меня написано на плакате, никак не преуменьшает значимости эпидемии COVID-19. Если бы я не продумала формулировку тщательно, был бы риск обвинения в нарушении этого нового, недавно введeнного закона о преуменьшении значимости эпидемии, о запрете на оспаривание мер, вводимых государством. Но я их не оспариваю, значимость болезни не преуменьшаю. Лишь говорю, что есть и другая эпидемия, но для борьбы с ней мы, медики, не нужны.





Все в руках каждого человека. Смерть и насилие — всегда тяжело. Так, может быть, сейчас, когда люди увидели столько смерти, они приложат хоть какие-то усилия, чтобы не допускать подобного, если это в их руках. Я надеюсь, мой медицинский халат привлечет максимальное внимание к проблеме, заставит людей подойти ко мне, услышать меня. Лечить гомосексуальных, бисексуальных, трансгендерных людей от их гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности — это такое же преступление, как призыв к их убийству. К убийству нас. Так честнее сформулировать. Я — лесбиянка, я — правозащитница и я — будущая фельдшерица. Мне было бы приятно, спасая жизни, знать, что мою жизнь тоже ценят и уважают».