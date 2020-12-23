Немецкая клиника «Charite» опубликовала отчет о лечении Алексея Навального

Немецкая клиника «Charite» опубликовала в журнале Lancet отчет о лечении Алексея Навального. В публикации говорится, что в крови пациента нашли вещество из группы «Новичок».

Со ссылкой на выписку из омской больницы берлинские медики сообщают, что Алексей Навальный находился в коматозном состоянии с повышенным слюно- и потоотделением. Также у политика диагностировали дыхательную недостаточность, нарушение углеводного обмена, электролитические нарушения и нарушения функций мозга.





22 августа оппозиционера доставили в Charite, а две недели спустя лаборатория вооруженных сил Германии нашла вещество из группы «Новичок» в образцах крови, взятых сразу после поступления Навального в клинику. Впоследствии этот вывод подтвердила Организация по запрещению химического оружия, говорится в публикации.





Полный текст отчета берлинских медиков доступен на сайте журнала Lancet.





Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.





14 декабря The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, посвященное случившемуся с Алексеем Навальным. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь. Алексей Навальный выпустил ролик под названием «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался». На видео оппозиционер утверждает, что поговорил по телефону с Константином Кудрявцевым – одним из сотрудников ФСБ, участвовавших в его отравлении.



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