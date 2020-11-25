«Нельзя «спровоцировать» насилие»: в Томске прошел пикет против домашнего насилия

Новости

В Томске прошел очередной пикет против домашнего насилия. Пикет был организован в рамках глобальной международной кампании «16 дней действий против гендерного насилия», которая проводится под эгидой ООН. Мероприятие было согласовано и прошло в сквере возле гостиницы «Сибирь». Участники и участницы акции держали в руках плакаты «Отцы против насилия», «Нельзя «спровоцировать» насилие», а также требовали принятия закона о домашнем насилии.



Как рассказала специалистка кризисного центра для женщин Татьяна Дмитриева, за 18 лет в обществе и у власти изменилось отношение к проблеме домашнего насилия. Чтобы начать решать эту проблему, нужно принять закон о домашнем насилии.

«Что еще важного произошло за это время в Томской области? Приняли регламент межведомственного взаимодействия между учреждениями, которые являются субъектами профилактики домашнего насилия. Это дает возможность обратиться пострадавшей женщине, например, к медикам и к соцзащите. Те же сотрудники соцзащиты постоянно говорят: а мы тут при чем? И теперь, согласно новому регламенту, соцзащита должна что-то сделать. Грамотно поговорить, не обидеть и не оскорбить словами. И мы будем стараться обучить этому работников соцзащиты. Единственное, что не поменялось за это время — страх. Женщины до сих пор боятся обращаться в полицию. Тем не менее мы работаем. Так, к нам в приют уже две недели пытается заселиться женщина из-за страха. Говорит, что ее муж все время дома. И она не может уйти от него с двумя детьми. Мы предлагаем это сделать при помощи полиции, но она все равно боится. Понимаете, такой внутренний ступор у женщины, которая длительное время подвергается насилию, что она уже адекватно не может оценить опасность».

Другая участница — учительница английского языка Мария Бондаренко — пришла на акцию, так как сама побывала в отношениях, где ее избивали. Мария считает, что надо стараться сделать так, чтобы в обществе осуждению подвергались именно насильники, а не жертвы насилия.

«Я пришла с плакатом «Хочу как в Грузии», потому что в этой стране принят закон, которым полиция помогает жертвам насилия. Там существует такое понятие, как «охранный ордер», и женщина может чувствовать себя в безопасности. Сейчас люди все больше обращают внимание на проблему домашнего насилия. Вспомнить хотя бы скандал с ведущей Региной Тодоренко, которого, как мне кажется, не могло быть лет пять назад. Тогда многие люди сказали бы «что ты сделала, чтобы тебя не били», а сейчас большинство поддерживают жертв домашнего насилия. Хотя хватает и тех, кто поддерживает абьюзивные отношения. Надо стараться, чтобы в обществе, в семье было меньше гендерных стереотипов. Чтобы общество перестало толерантно относиться к насилию».

Поддержали акцию и мужчины. Так, один из пикетирующих, Роман, сказал, что насилие недопустимо в нашей жизни.

«Я в первый раз участвую в этой акции. Я сам отец, у меня два сына. У старшего недавно дочь родилась, так я и дедушка уже. Я считаю, что насилие недопустимо в нашей жизни. И поэтому я пришел сюда, высказать свое мнение как гражданин и человек. Насилию и дискриминации женщин подвергает и государство. Например, если где-то назначают кого-то на должность и стоит выбор: мужчина или женщина, то в большинстве случаев выбирают мужчин. Хотя, если судить по деловым качествам, то женщина может дать фору мужчине».

Добавим, что кампания «16 дней действий против гендерного насилия» продлится до 10 декабря. В этом году она проходит под лозунгом «Сделаем мир оранжевым: #УслышьтеМеня». Это значит, что для привлечения внимания к проблеме в городах разных стран знаковые здания будут освещены в оранжевый цвет. В рамках акции пройдет ряд мероприятий, на которых жителям Томска будет рассказано о проблеме домашнего насилия и мерах помощи.