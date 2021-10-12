«Нельзя достоверно установить контекст»: Кемеровский облизбирком о видео с закрытых камер в ТИКе Таштагола

Избирательная комиссия Кемеровской области ответила на официальный запрос экс-кандидата в Госдуму Вячеслава Чернова о записях с камер, на которых члены территориальной комиссии Таштагольского района обсуждают фальсификации и нейтрализацию наблюдателей. По словам чиновников, камеры в ТИКе в это время не должны были работать, а видео, «позволяющего достоверно установить контекст» у них нет. Об этом со ссылкой на самого Чернова сообщает СибирьМедиа.

Экс-кандидат от «Яблока» рассказал, что изначально трансляцию с камер ТИКа посмотреть было нельзя — он попал на нее случайно, переключаясь между камерами на избирательных участках. Ролик с интервью Чернова опубликовал кемеровский блогер Фома Неверов, он также выложил несколько записей с камер в здании территориальной комиссии.

На одном из видео председатель ТИКа Светлана Каш говорит, что на совещании у губернатора области Сергея Цивилева глав всех ТИКов обязали обзванивать председателей участковых комиссий и инструктировать их о фиксации нарушений наблюдателями. «Если вы после закрытия, после восьми делаете какие-то манипуляции, вы хотя бы шторки закрывайте. Потому что вечером после закрытия участка люди на камеру засняли <...> избирательную комиссию через окно». Речь идет о видео, на котором члены УИК №789 в Осинниках Кемеровской области перекладывают бюллетени в сейф-пакет спустя два часа после закрытия участка.

На другой записи Каш объясняет, что, если наблюдатель покидает выделенное ему место без согласования, с ним не нужно конфликтовать, можно разобраться с помощью избирателей. «Вам нужно инициировать, чтобы от одного-двух избирателей были замечания в письменной форме. Кто-то может жалобу на нее написать. Подготовьте таких избирателей. У вас же в любом случае есть свои избиратели, чтоб, когда опять начнется вспышка, вы этих людей вызываете, они заходят и возмущаются».

Обсуждая риск того, что оппозиционный кандидат Вячеслав Чернов может запросить записи с камер на участках, одна сотрудница ТИКа предлагает другой собрать флешки с записями в каком-нибудь сарае и поджечь его. «Потоп был уже, сейчас пожар устроите», говорит она, вспоминая аварию с отоплением в подмосковном Рошале. Тогда в здании территориальной избирательной комиссии была уничтожена почти вся избирательная документация — как раз после текста «Медузы»* о нарушениях на губернаторских выборах.

Ранее, как пишет Тайга.инфо, наблюдатели от Чернова зафиксировали нарушения на участках №1431 (там членом комиссии незаконно стала местная чиновница) и 1410 (где не заполняли нужные документы и был замечен вброс бюллетеней — сейчас экс-кандидат от «Яблока» пытается признать результаты на участке недействительными).

Сейчас в инстаграме Чернова выходят видео о работе ТИКа Таштагольского района, основанные на часах видеозаписей из здания территориальной комиссии — их политик получил по официальному запросу. Уже опубликовано 9 серий, как минимум 10 планируется.