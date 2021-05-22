Нелегкая судьба, но легкий характер: Дане нужна семья

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О Данииле было много информации в социальных сетях. В рамках проекта «Дети из Сети» шел активный поиск приемной семьи. Два года назад в интернете за него голосовали, как за участника Всероссийского конкурса "Мои крылья" в номинации "Подвиг". Даня побывал в Москве, посмотрел концерт, сфотографировался с Александром Карелиным

А потом вернулся в детский дом. Прошлым летом его анкета исчезла. Однако радоваться рано. В семью Даниил по-прежнему не устроен.

—Даниилу исполнилось восемнадцать лет, но это не сделало его более взрослым, он остался таким же открытым и добрым мальчиком, которому все интересно, - рассказывают сотрудники детского дома.

Они прикипели сердцем к этому парню и переживают за его дальнейшую судьбу. Пока Даниил пока еще живет в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Однако что будет дальше?

Напомним, что до двенадцатилетнего возраста мальчик с ДЦП жил с асоциальной матерью, которая не учила его и не лечила. Он просто лежал и ползал. И все! Когда же мать умерла, Даниила определили в детскую больницу, а потом в детский центр помощи детям. В то время мальчишка не имел никакого жизненного опыта. Только в детском учреждении он получил возможность передвигаться не ползком, а на коляске, а позже при помощи туторов и ходунков. С ним начали заниматься медики, педагоги и психологи. Музыкальный работник Татьяна Ивановна выявила у мальчика наличие слуха. Преодолев стеснение, Даня стал петь и теперь является активным участником всех концертов и мероприятий. В этом году, например, он стал ведущим новогоднего праздника, правда его песни уже слышали его сверстники — разу девять человек стали выпускниками. Ушли во взрослую жизнь и парни, с которыми Даниил жил в одной комнате. Сейчас у него компания второклассников, которым уютно рядом с этим добрым юношей, а в комнате, оборудованной для удобства жизни человека с инвалидностью, есть ноутбук и большой телевизор.