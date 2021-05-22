Нелегкая судьба, но легкий характер: Дане нужна семья
О Данииле было много информации в социальных сетях. В рамках проекта «Дети из Сети» шел активный поиск приемной семьи. Два года назад в интернете за него голосовали, как за участника Всероссийского конкурса "Мои крылья" в номинации "Подвиг". Даня побывал в Москве, посмотрел концерт, сфотографировался с Александром Карелиным
А потом вернулся в детский дом. Прошлым летом его анкета исчезла. Однако радоваться рано. В семью Даниил по-прежнему не устроен.
—Даниилу исполнилось восемнадцать лет, но это не сделало его более взрослым, он остался таким же открытым и добрым мальчиком, которому все интересно, - рассказывают сотрудники детского дома.
Они прикипели сердцем к этому парню и переживают за его дальнейшую судьбу. Пока Даниил пока еще живет в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Однако что будет дальше?
Напомним, что до двенадцатилетнего возраста мальчик с ДЦП жил с асоциальной матерью, которая не учила его и не лечила. Он просто лежал и ползал. И все! Когда же мать умерла, Даниила определили в детскую больницу, а потом в детский центр помощи детям. В то время мальчишка не имел никакого жизненного опыта. Только в детском учреждении он получил возможность передвигаться не ползком, а на коляске, а позже при помощи туторов и ходунков. С ним начали заниматься медики, педагоги и психологи. Музыкальный работник Татьяна Ивановна выявила у мальчика наличие слуха. Преодолев стеснение, Даня стал петь и теперь является активным участником всех концертов и мероприятий. В этом году, например, он стал ведущим новогоднего праздника, правда его песни уже слышали его сверстники — разу девять человек стали выпускниками. Ушли во взрослую жизнь и парни, с которыми Даниил жил в одной комнате. Сейчас у него компания второклассников, которым уютно рядом с этим добрым юношей, а в комнате, оборудованной для удобства жизни человека с инвалидностью, есть ноутбук и большой телевизор.
Сам Даня продолжает осваивать учебу по программе пятого класса. Она ему дается непросто, тем более, у парня есть проблемы со зрением, и даже слова песен Даня больше запоминает на слух. Он интересуется буквально всеми видами творчества. Даниил любит рисовать красками и созидать с помощью валяной шерсти. А более всего ему нравится сам процесс занятия с педагогом, проявление индивидуального внимания к себе, которого ему так не хватало в детстве.
В учебе, пении и познании мира Дане очень помогала Валентина Арсентьевна. Раньше эта активная женщина работала в хоре и музыкальной школе. Из-за карантина они не могли встречаться, но продолжали беседовать по телефону. Даниил ждал, когда Валентина Арсентьевна снова сможет приходить в гости. К сожалению, она скончалась на 83-ем году жизни…
Воспитатели даже боялись говорить Дане об его очередной утрате. Скорбную весть ему проговаривали психологи. А мы надеемся, что Даня не будет только терять и поэтому вновь рассказываем о Данииле в надежде на поиск доброй семьи, которая возьмет опекунство над этим славным парнем.
Если вы хотите помочь Даниилу, обращайтесь в опеку Бакчарского района Томской области 8 (38249)2-23-61, 8 (38249)2-24-89.
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