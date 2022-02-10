Нейробиологи ТГУ исследуют «новорожденные» нейроны в мозге после инсульта

Нейробиологи ТГУ в экспериментальных исследованиях на крысах выясняют механизм, с помощью которого мозг восстанавливает утраченные во время ишемического инсульта головного мозга клетки и нейронные связи. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Полученные данные позволят разработать индивидуальные подходы для стимуляции этих процессов и ускорить возвращение пациентов к нормальной жизни.
По статистике, ежегодно ишемический инсульт головного мозга поражает более 15 миллионов человек по всему миру. Из них шесть миллионов погибает, а пять миллионов остаются инвалидами. В ряде случаев нейропластичность головного мозга помогает человеку восстановиться, но степень и скорость реабилитации у всех разная.
«В ходе предыдущих исследований была проведена оценка разрушения миелина — вещества нервных оболочек в очаге ишемического инсульта у крыс. Для этого применялось MPF-картирование — специальная технология МРТ, созданная в ТГУ, которая позволяет неинвазивно оценивать состояние миелина, — рассказывает руководитель проекта, сотрудник лаборатории нейробиологии ТГУ Алена Кисель. — Животных, перенесших инсульт головного мозга, наблюдали на протяжении 60 суток. Мы увидели, что к истечению этого срока у крыс, которые пережили не самый тяжелый инсульт, происходит значительное восстановление миелина и очаг становится малозаметен. Более того, в зоне поражения миелина может быть даже больше, чем в здоровом полушарии».
Задача нейробиологов — исследовать потенциал восстановления новых нейронов и олигодендроцитов. Для этого они внесут специальную метку — бромдезоксиуридин, которая поможет им отличить «новорожденные» нейроны и определить их происхождение.
«Наличие или отсутствие метки подскажет нам, что это за клетки: нейроны, которые появились в зоне очага после инсульта, мигрировали из другой зоны либо это и вовсе нервные клетки, выжившие после сосудистой катастрофы, — объясняет заведующая лабораторией нейробиологии ТГУ Марина Ходанович. — Вместе с тем необходимо выяснить, насколько новые нейроны и олигодендроциты активны и способствуют ли они восстановлению функций головного мозга. Если они включаются в работу, то этот процесс их деления можно будет стимулировать, для этого уже существуют специальные подходы. Таким образом можно будет быстрее восстановить пациенту нормальное качество жизни и вернуть его в социум».
Вместе с тем, по словам нейробиологов, в предыдущих экспериментах было отмечено, что в зонах, прилегающих к очагу инсульта, тоже наблюдается увеличение содержания миелина. Динамику его восстановления, от состояния которого зависит качество передачи сигнала, можно использовать как диагностический признак для оценки восстановления функций головного мозга и прогноза процесса реабилитации пациента.