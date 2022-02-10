Нейробиологи ТГУ исследуют «новорожденные» нейроны в мозге после инсульта

«Наличие или отсутствие метки подскажет нам, что это за клетки: нейроны, которые появились в зоне очага после инсульта, мигрировали из другой зоны либо это и вовсе нервные клетки, выжившие после сосудистой катастрофы, — объясняет заведующая лабораторией нейробиологии ТГУ Марина Ходанович. — Вместе с тем необходимо выяснить, насколько новые нейроны и олигодендроциты активны и способствуют ли они восстановлению функций головного мозга. Если они включаются в работу, то этот процесс их деления можно будет стимулировать, для этого уже существуют специальные подходы. Таким образом можно будет быстрее восстановить пациенту нормальное качество жизни и вернуть его в социум».