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Главная Новости Неизвестный украл часть фигуры в паркур-парке «BNO spot» в Академгородке
Новости

Неизвестный украл часть фигуры в паркур-парке «BNO spot» в Академгородке

ТВ2
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2 часа назад

Федерация экстремального спорта Томской области сообщила, что с одной из основных фигур паркур-парка «BNO spot» в Академгородке украли лист новой ламинированной фанеры. Пропажа была обнаружена утром в понедельник во время визита в парк.

«Совсем недавно мы сделали на площадке ремонт, полностью обновили обшивку, добавили новых фигур и оформили граффити, сделав это место еще более комфортным для занятий и активного досуга. Но, видимо, кто-то посчитал, что в его хозяйстве наше имущество будет смотреться гораздо лучше и решил «поблагодарить» нас таким образом за работу на благо местного сообщества», — говорится в паблике Федерации экстремального спорта Томской области в Вконтакте.

Кража зафиксирована полицией, заявление — подано.

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