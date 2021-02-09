Добрые новости
09 февраля,
2021
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Новости

Неизвестные вывозят грязный снег в водоохранную зону озера Боярское под Томском

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Неизвестные сваливают убранный снег в водоохранную зона озера Боярское.


Одними из первых о проблеме сообщили томские моржи. Они заметили КАМАЗы со снегом, которые выгружались прямо там. Один из водителей рассказал, что свозит снег по заданию томского предпринимателя.

Неизвестные вывозят грязный снег в водоохранную зону озера Боярское под Томском

Накануне санитарная милиция передала дело в Заречное сельское поселение. Администрация направила запрос в ГАИ, чтобы установить собственника КАМАЗа, также готовится письмо в областной департамент природных ресурсов.


«Буду звонить главе поселения, потому что снег продолжают свозить. Есть подозрение, что снег привозят не из Томска, так как сотрудники полиции рассказали, что не видели груженных КАМАЗов, которые бы ездили через мост», — прокомментировал ТВ2 депутат Максим Забелин.

Неизвестные вывозят грязный снег в водоохранную зону озера Боярское под Томском

В свою очередь, активисты ОНФ предложили присвоить территории, где расположено озеро Боярское, особый природоохранный статус. 

«Безусловно, ситуация с незаконным складированием снега на берегу озера Боярское просто вопиющая. По приблизительным подсчетам сюда за несколько дней привезли свыше 20 КАМАЗов с грязным снегом с томских улиц. А это все грязь, солевые растворы, песок, реагенты. При таянии снега вся эта грязь и зараза попадет в почву и в озеро, которое считается сегодня одним из самых экологически чистых в Томске. Мы предлагаем местным властям и контрольно-надзорным органам заставить предпринимателя вывезти этот снег отсюда в самое ближайшее время, иначе озеру грозит экологическая катастрофа», — отметила эксперт Екатерина Радионова. 


В ОНФ предлагают включить эту территорию в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» для обустройства эко-троп и последующего создания эко-парка «Боярское». По мнению экспертов, это поможет защитить территорию от застройки и последующего ее урезания, увеличить варианты отдыха, в том числе спортивного, эко-туризма и пеших прогулок.

Неизвестные вывозят грязный снег в водоохранную зону озера Боярское под Томском
Неизвестные вывозят грязный снег в водоохранную зону озера Боярское под Томском
Неизвестные вывозят грязный снег в водоохранную зону озера Боярское под Томском
Неизвестные вывозят грязный снег в водоохранную зону озера Боярское под Томском
Неизвестные вывозят грязный снег в водоохранную зону озера Боярское под Томском
Неизвестные вывозят грязный снег в водоохранную зону озера Боярское под Томском
Неизвестные вывозят грязный снег в водоохранную зону озера Боярское под Томском

Добавим, что в прошлом году на несанкционированные снегоотвалы жаловались жители Иркутского тракта и поселка Хромовка. 

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