Неизвестные украли саженцы, предназначенные для благоустройства Усова

В Томске неизвестные украли саженцы с еще не законченного общественного пространства на улице Усова, сообщила руководитель методического отдела Центра развития городской среды Томской области Римма Пак. Злоумышленники забрали восемь краснолистных пузыреплодников, посаженных накануне.

«Мы очень опечалены таким отношением горожан к новому благоустройству, ведь весь город просит увеличения количества озеленения в городе и разнообразия древесных пород. В своих проектах мы стараемся предусматривать простые, малоуходные решения и добавлять некоторые акценты в виде сортовых, но неприхотливых деревьев и кустарников, разнообразных многолетников. Но по факту получается, что не всем это нужно», — написала Римма Пак в Facebook.

Это не первое происшествие. В июне в сквере на пересечении улиц Усова и Белинского были украдены кизильники, можжевельники, крупная ива и больше 50 горных сосен. При этом сотрудники полиции обнаружили иву в соседнем дворе.





Томичей, если они видят, как кто-то наносит вред насаждениям, просят делать замечания нарушителям или фотографии, которые можно отправлять на почту info@sredatomsk.ru или в группу ВКонтакте, в РОВД или администрацию района, под чьим ведомством находится общественное пространство.