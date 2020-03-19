Неизвестные сообщили о минировании самолета Томск — Москва

Анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту пассажирского самолета рейса Томск — Москва поступило накануне в экстренные службы. Ранее на электронную почту аэропорта Шереметьево поступила информация о «минирования» еще четырех лайнеров.

«Количество «заминированных» самолетов выросло до пяти. Поступило сообщение о бомбе в авиалайнере, следовавшем из Томска в Москву. Борт благополучно приземлился, его проверят сотрудники правоохранительных органов», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.





Борт проверили. Взрывное устройство обнаружено не было.





Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были «заминированы» 25 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Рекордным по количеству «заминированных» бортов стало 17 марта, когда проверялись сразу шесть рейсов. По информации силовиков, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.