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19 марта,
2020
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Новости

Неизвестные сообщили о минировании самолета Томск — Москва

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту пассажирского самолета рейса Томск — Москва поступило накануне в экстренные службы. Ранее на электронную почту аэропорта Шереметьево поступила информация о «минирования» еще четырех лайнеров.

Неизвестные сообщили о минировании самолета Томск — Москва

«Количество «заминированных» самолетов выросло до пяти. Поступило сообщение о бомбе в авиалайнере, следовавшем из Томска в Москву. Борт благополучно приземлился, его проверят сотрудники правоохранительных органов», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах. 


Борт проверили. Взрывное устройство обнаружено не было.


Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были «заминированы» 25 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Рекордным по количеству «заминированных» бортов стало 17 марта, когда проверялись сразу шесть рейсов. По информации силовиков, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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