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26 апреля,
2021
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Новости

Неизвестные сообщили о «бомбе» в здании администрации Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Здание администрации Томской области оцеплено из-за сообщения о бомбе. Сотрудников эвакуировали, сообщил ТВ2 очевидец происшествия. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Сейчас сотрудники уже могут вернуться в помещение.

Неизвестные сообщили о «бомбе» в здании администрации Томской области

На прошлой неделе в региональный офис «Единой России» пришло сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в офисе. Полиция проверила здание, бомба не была обнаружена.

В России предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры влечет за собой штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.


Срок лишения свободы за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, составит уже от 6 до 8 лет, а в случае наступления в результате таких деяний смерти человека или иных тяжких последствий — от 8 до 10 лет.



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