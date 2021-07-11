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Главная Новости Неизвестные обокрали секонд-хенды в Томске: видео
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Неизвестные обокрали секонд-хенды в Томске: видео

Юлия Фаллер
ТВ2 Юлия Фаллер
5 часов назад

Неизвестные обокрали секонд-хенды сети «Мегабренд» в Томске. Об этом рассказал ТВ2 владелец магазинов Игорь Иванов. Сумма ущерба составила около 17 с половиной тысяч рублей. 

По словам Игоря Иванова, кражи произошли в прошлые выходные. Камеры видеонаблюдения в магазине на Ленина, 163а  зафиксировали, как молодой человек в кепке и маске крадет кроссовки и прячет их под кофту. 

Владелец Игорь Иванов обратился с заявлением в полицию. Были зафиксированы три эпизода кражи в двух торговых точках.  Из секонд-хендов украли четыре пары кроссовок, утепленный жилет, футболки и кофты. Позже одну из участниц вычислили по камере наблюдения и задержали по статье 158.1 УК РФ (Мелкое хищение чужого имущества). Санкция статьи подразумевает лишение свободы до года. Молодого человека пока найти не удалось. 

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