Неизвестные обокрали секонд-хенды в Томске: видео

Неизвестные обокрали секонд-хенды сети «Мегабренд» в Томске. Об этом рассказал ТВ2 владелец магазинов Игорь Иванов. Сумма ущерба составила около 17 с половиной тысяч рублей.

По словам Игоря Иванова, кражи произошли в прошлые выходные. Камеры видеонаблюдения в магазине на Ленина, 163а зафиксировали, как молодой человек в кепке и маске крадет кроссовки и прячет их под кофту.

Владелец Игорь Иванов обратился с заявлением в полицию. Были зафиксированы три эпизода кражи в двух торговых точках. Из секонд-хендов украли четыре пары кроссовок, утепленный жилет, футболки и кофты. Позже одну из участниц вычислили по камере наблюдения и задержали по статье 158.1 УК РФ (Мелкое хищение чужого имущества). Санкция статьи подразумевает лишение свободы до года. Молодого человека пока найти не удалось.