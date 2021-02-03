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03 февраля,
2021
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Неизвестные написали «Путин — вор» на памятнике Ленину в Томске

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

 «Путин — вор». Такая надпись появилась на памятнике Ленину в центре Томска вечером 3 февраля.

Неизвестные написали «Путин — вор» на памятнике Ленину в Томске
Неизвестные написали «Путин — вор» на памятнике Ленину в Томске

Памятник Владимиру Ленину появился на площади в центре Томска 31 октября 1959 года. Чугунную статую лидера большевиков  создали в Киеве скульптор В.Г. Бестолоцкий и архитектор И.Т. Егоров. В том же году площадь, ранее называвшаяся Базарной, Богоявленской и Иверской, получила нынешнее название. 

Агентство новостей ТВ2 призывает бережнее относиться к памятникам и отмечает, что мнение авторов надписи может не совпадать с мнением редакции.

Неизвестные написали «Путин — вор» на памятнике Ленину в Томске

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