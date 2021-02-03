Неизвестные написали «Путин — вор» на памятнике Ленину в Томске

Памятник Владимиру Ленину появился на площади в центре Томска 31 октября 1959 года. Чугунную статую лидера большевиков создали в Киеве скульптор В.Г. Бестолоцкий и архитектор И.Т. Егоров. В том же году площадь, ранее называвшаяся Базарной, Богоявленской и Иверской, получила нынешнее название.



Агентство новостей ТВ2 призывает бережнее относиться к памятникам и отмечает, что мнение авторов надписи может не совпадать с мнением редакции.