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Неизвестные написали «Путин — вор» на памятнике Ленину в Томске
38 минут назад
«Путин — вор». Такая надпись появилась на памятнике Ленину в центре Томска вечером 3 февраля.
Памятник Владимиру Ленину появился на площади в центре Томска 31 октября 1959 года. Чугунную статую лидера большевиков создали в Киеве скульптор В.Г. Бестолоцкий и архитектор И.Т. Егоров. В том же году площадь, ранее называвшаяся Базарной, Богоявленской и Иверской, получила нынешнее название.
Агентство новостей ТВ2 призывает бережнее относиться к памятникам и отмечает, что мнение авторов надписи может не совпадать с мнением редакции.
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