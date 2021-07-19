Негосударственная служба возьмёт на себя часть вызовов скорой помощи в Томске

В последние дни в Томске значительно выросла востребованность медиков по вызовам на дом. В частности — скорой помощи и врачей в поликлиниках. В оперативную дежурную службу станции скорой медицинской помощи поступает до 1500 звонков в сутки. Организуется более 600 выездов. При этом примерно четверть из них является респираторными вызовами. Поэтому специалисты одной из частных клиник города возьмут на себя около 180 вызовов в сутки.

«Оперативный штаб принял решение привлечь к оказанию медицинских услуг одну из частных неотложных служб. Такой способ снизить нагрузку на скорую помощь и неотложные бригады поликлиник оперштаб уже использовал во вторую волну подъема заболевания прошлой осенью, и он себя оправдал», — комментирует заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко. ​

Частная служба укомплектована необходимыми кадрами и уже вышла на линию. Она будет обслуживать вызовы, которые ранее передавались скорой помощью в кабинеты неотложной помощи поликлиник. Расходы по оказанию услуг возьмет на себя областной бюджет.