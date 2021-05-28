Нефтепродукты вылились из танкера в реку Лена в Иркутской области

Нефтепродукты попали в реку Лена в Усть-Кутском районе Иркутской области из-за неисправности на танкере компании «Витим-Лес». Топливо принадлежит «Иркутскнефтепродукту» и «Роснефти».

Согласно данным из документа, попавшего иркутскому изданию «Верблюд в огне», разлив произошел в 27 мая 13:10 часов при буксировке судна. Вокруг судна образовалась радужная пленка, которую собрали сорбентом, по реке она не распространилась.





Источник «Верблюда» отправил изданию видео с места происшествия и уточнил, что рядом с судном установили заградительные сетки, чтобы нефтепродукты не пошли дальше по реке.