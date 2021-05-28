Нефтепродукты вылились из танкера в реку Лена в Иркутской области

Нефтепродукты попали в реку Лена в Усть-Кутском районе Иркутской области из-за неисправности на танкере компании «Витим-Лес». Топливо принадлежит «Иркутскнефтепродукту» и «Роснефти».
Согласно данным из документа, попавшего иркутскому изданию «Верблюд в огне», разлив произошел в 27 мая 13:10 часов при буксировке судна. Вокруг судна образовалась радужная пленка, которую собрали сорбентом, по реке она не распространилась.
Источник «Верблюда» отправил изданию видео с места происшествия и уточнил, что рядом с судном установили заградительные сетки, чтобы нефтепродукты не пошли дальше по реке.
На место разлива выезжали комиссии, в том числе там присутствовал заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования Вячеслав Калашников. В документе говорится, члены комиссий осмотрели место происшествия и не высказали «Иркутскнефтепродукту» «претензий и рекомендаций». В пресс-службе Приангарья и ГУ МЧС России по Иркутской области прокомментировать ситуацию не смогли.
Издание Тайга.инфо добавляет, что в 2018 году арбитражный суд Иркутской области взыскал с «Иркутскнефтепродукта» более 500 тысяч рублей ущерба за разлив бензина на трассе «Вилюй» возле Братска.
Рассказываем о важном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!