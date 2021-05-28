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28 мая,
2021
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Нефтепродукты вылились из танкера в реку Лена в Иркутской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Нефтепродукты попали в реку Лена в Усть-Кутском районе Иркутской области из-за неисправности на танкере компании «Витим-Лес». Топливо принадлежит «Иркутскнефтепродукту» и «Роснефти».


Нефтепродукты вылились из танкера в реку Лена в Иркутской области
Фото: «Верблюд в огне»

Согласно данным из документа, попавшего иркутскому изданию «Верблюд в огне», разлив произошел в 27 мая 13:10 часов при буксировке судна. Вокруг судна образовалась радужная пленка, которую собрали сорбентом, по реке она не распространилась.


Источник «Верблюда» отправил изданию видео с места происшествия и уточнил, что рядом с судном установили заградительные сетки, чтобы нефтепродукты не пошли дальше по реке.

На место разлива выезжали комиссии, в том числе там присутствовал заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования Вячеслав Калашников. В документе говорится, члены комиссий осмотрели место происшествия и не высказали «Иркутскнефтепродукту» «претензий и рекомендаций». В пресс-службе Приангарья и ГУ МЧС России по Иркутской области прокомментировать ситуацию не смогли. 


Издание Тайга.инфо добавляет, что в 2018 году арбитражный суд Иркутской области взыскал с «Иркутскнефтепродукта» более 500 тысяч рублей ущерба за разлив бензина на трассе «Вилюй» возле Братска.

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