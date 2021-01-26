Неделя памяти жертв Холокоста проходит в Томске

27 января в 16 часов в Доме приемов Томской области (ул. Белинского, 72) состоится вечер-реквием — центральное мероприятие Недели памяти, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста и освобождению Красной армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим), сообщает пресс-служба обладминистрации.

В холле Дома приемов откроется передвижная выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», материалы для которой предоставлены научно-просветительным центром (НПЦ) «Холокост» и Российским еврейским конгрессом.





«За освобождение Аушвица героически сражались и погибали воины 39 национальностей. Документальные источники экспозиции дают уникальную возможность узнать, как представители многих народов помогали друг другу выжить, не оставаясь пассивными наблюдателями зверств нацизма», — сказала региональный представитель НПЦ «Холокост» Ольга Горских.





Всего в рамках Недели памяти жертв Холокоста в Томской области пройдет более 30 образовательно-просветительских мероприятий — мемориальные уроки, лекции, музыкально-литературные композиции и классные часы в школах.





Участие в памятных мероприятиях, в том числе в формате онлайн, примут представители национально-культурных автономий, члены Ассамблеи народов Томской области, представители общественных организаций, студенты, школьники и педагоги.

