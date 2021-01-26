Добрые новости
26 января,
2021
1
фото
Новости

Неделя памяти жертв Холокоста проходит в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

27 января в 16 часов в Доме приемов Томской области (ул. Белинского, 72) состоится вечер-реквием — центральное мероприятие Недели памяти, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста и освобождению Красной армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим), сообщает пресс-служба обладминистрации.

Неделя памяти жертв Холокоста проходит в Томске

В холле Дома приемов откроется передвижная выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», материалы для которой предоставлены научно-просветительным центром (НПЦ) «Холокост» и Российским еврейским конгрессом.


«За освобождение Аушвица героически сражались и погибали воины 39 национальностей. Документальные источники экспозиции дают уникальную возможность узнать, как представители многих народов помогали друг другу выжить, не оставаясь пассивными наблюдателями зверств нацизма», — сказала региональный представитель НПЦ «Холокост» Ольга Горских.


Всего в рамках Недели памяти жертв Холокоста в Томской области пройдет более 30 образовательно-просветительских мероприятий — мемориальные уроки, лекции, музыкально-литературные композиции и классные часы в школах.


Участие в памятных мероприятиях, в том числе в формате онлайн, примут представители национально-культурных автономий, члены Ассамблеи народов Томской области, представители общественных организаций, студенты, школьники и педагоги.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.