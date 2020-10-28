«Не знаем, куда везти»: в Омске скорая помощь привезла больную к зданию Минздрава

В Омске машины скорой помощи привезли пациентов с COVID-19 к зданию регионального Минздрава, так как в больницах заболевших отказались принимать из-за нехватки мест.
Первая машина скорой помощи приехала к зданию Минздрава после девяти часов вечера и привезла 70-летнюю пациентку с коронавирусом. Компьютерная томография показала у женщины 81 % поражения легких, но ее не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах. Медики возили женщину по городу более 10 часов, пишет «НГС Омск».
«Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили спросить, может, нам тут подскажут. Больная на 100 % нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям», — сказала медик бригады скорой помощи, имя которой НГС не называет.
Она добавила, что ситуации, когда пациентов некуда везти, на ее подстанции возникают почти каждую смену.
Позднее к зданию Минздрава Омской области приехали еще две скорые. По данным НГС, во второй машине был 85-летний мужчина с 88 % поражения легких, которого тоже не принимали ни в одной больнице. В третьей машине был дополнительный кислород, который требовался обоим пациентам.
Вскоре машины скорой вместе с пациентами уехали в БСПМ № 2. Чуть позже к зданию ведомства подъехала полиция. Спустя некоторое время в правительстве заявили, что после этого случая проведут проверку и возьмут работу скорой помощи под особый контроль.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области выявлено в общей сложности 15 006 случаев COVID-19. 11 917 заболевших выздоровели, 402 умерли.