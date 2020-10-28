Добрые новости
28 октября,
2020
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Новости

«Не знаем, куда везти»: в Омске скорая помощь привезла больную к зданию Минздрава

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Омске машины скорой помощи привезли пациентов с COVID-19 к зданию регионального Минздрава, так как в больницах заболевших отказались принимать из-за нехватки мест.


Первая машина скорой помощи приехала к зданию Минздрава после девяти часов вечера и привезла 70-летнюю пациентку с коронавирусом. Компьютерная томография показала у женщины 81 % поражения легких, но ее не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах. Медики возили женщину по городу более 10 часов, пишет «НГС Омск».


«Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили спросить, может, нам тут подскажут. Больная на 100 % нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям», — сказала медик бригады скорой помощи, имя которой НГС не называет.


Она добавила, что ситуации, когда пациентов некуда везти, на ее подстанции возникают почти каждую смену.

«Не знаем, куда везти»: в Омске скорая помощь привезла больную к зданию Минздрава

Позднее к зданию Минздрава Омской области приехали еще две скорые. По данным НГС, во второй машине был 85-летний мужчина с 88  % поражения легких, которого тоже не принимали ни в одной больнице. В третьей машине был дополнительный кислород, который требовался обоим пациентам.


Вскоре машины скорой вместе с пациентами уехали в БСПМ № 2. Чуть позже к зданию ведомства подъехала полиция. Спустя некоторое время в правительстве заявили, что после этого случая проведут проверку и возьмут работу скорой помощи под особый контроль.


По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области выявлено в общей сложности 15 006 случаев COVID-19. 11 917 заболевших выздоровели, 402 умерли.

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