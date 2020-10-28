«Не знаем, куда везти»: в Омске скорая помощь привезла больную к зданию Минздрава

В Омске машины скорой помощи привезли пациентов с COVID-19 к зданию регионального Минздрава, так как в больницах заболевших отказались принимать из-за нехватки мест.





Первая машина скорой помощи приехала к зданию Минздрава после девяти часов вечера и привезла 70-летнюю пациентку с коронавирусом. Компьютерная томография показала у женщины 81 % поражения легких, но ее не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах. Медики возили женщину по городу более 10 часов, пишет «НГС Омск».





«Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили спросить, может, нам тут подскажут. Больная на 100 % нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям», — сказала медик бригады скорой помощи, имя которой НГС не называет.





Она добавила, что ситуации, когда пациентов некуда везти, на ее подстанции возникают почти каждую смену.