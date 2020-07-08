«Не выносить сор из избы»: Гринпис прокомментировал акт прокурорской проверки вырубок в заказнике Томской области
В Карегодском заказнике, особо охраняемой природной территории,под видом проведения сплошных санитарных рубок заготавливает деловую древесину ООО «ИнтелСтрой». Компания, в которой ранее трудился нынешний начальник Департамента лесного хозяйства Артем Конев. После того, как ТВ2 опубликовало материал, о том, что на территории заказника вырубается совершенно здоровый лес, туда на следующий день отправилась прокурорская проверка.
Прокурорская проверка была проведена за пару часов и никаких нарушений не выявила. Директор филиала ФБУ «Рослесзащита»–«Центр защиты леса Томской области» Александр Чемоданов считает, что здоровый лес при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий рубить «должно и нужно».
Руководитель лесного отдела и лесного форума Гринписа в России Алексей Ярошенко предполагает, что по тому, в какой спешке и за какое время была проведена проверка, по самому акту проверки — можно сделать вывод, что всерьез разбираться в ситуации с заказником «Карегодский» Департамент лесного хозяйства Томской области, Рослесозащита и правоохранительные органы пока не считают нужным. «Главную претензию, что в рубку отвели слабо поврежденные огнем участки леса, а самые поврежденные, представляющие наибольшую пожарную и санитарную безопасность, оставили нетронутыми — проверять не стали, об этом совершенно однозначно можно судить по времени проверки (за несколько часов, да даже и за один полный день, это в полной мере проверить физически невозможно). Результаты проверки и в еще большей степени опубликованный разговор с директором филиала Рослесозащиты еще больше убеждают в том, что рубки были назначены необоснованно: если через 6-8 лет после пожара в лесу преобладает деловая древесина - значит, лес пережил пожар, не утратил устойчивости и не потерял жизнеспособности», — прокомментировал ТВ2 акт проверки и комментарий директора Центра защиты леса Томской области Александра Чемоданова представитель Гринписа.
Такая проверка вообще ничего не значит с точки зрения оценки правильности или неправильности назначения рубок, считает Ярошенко. «Просто группа чиновников съездила, поглядела, посовещалась, и решила своих не сдавать. Просто для сравнения: при расследовании уголовного дела, связанного с аналогичными по сути рубками в заказнике Туколонь в Иркутской области правоохранительными органами было допрошено более ста свидетелей и специалистов, проведено пятнадцать различных
экспертиз — а тут пять человек съездили, быстренько глянули, и решили, что все в порядке. Причем из этих пяти четыре -—представители органов управления лесами, очевидно заинтересованные в том, чтобы не выносить сор из избы и нарушения не высвечивать, а один — представитель районной прокуратуры, скорее всего, не сильно разбирающийся в лесных и природоохранных вопросах», — считает Алексей Ярошенко.
«Очевидно, что в рубках в Карегодском заказнике, как и в рубках в заказнике Туколонь Иркутской области, как и вообще в крупных коммерческих операциях, связанных с лесопользованием на особо охраняемых природных территориях, должны разбираться правоохранительные органы федерального уровня. Гринпис в России направил свое обращение в Генеральную прокуратуру по
рубкам в Карегодском заказнике и обещает следить за развитием этой ситуации, добиваться, чтобы Генеральной
прокуратурой, Минприроды России, Рослесхозом и другими ответственными органами и ведомствами были приняты все необходимые меры. Такие "санитары леса" не должны работать в российском лесном хозяйстве», — настаивает Гринпис.
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