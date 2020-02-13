Не втиснуть! Градосовет отклонил проект 5-этажного здания за «Искрой»
Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина обратилась к членам Градосовета с просьбой поддержать решение об отказе в выдаче разрешения на строительство 5-этажного дама за магазином «Искра»и кинотеатром «Горький» на Ленина 97/1.
Елена Перетягина рассказала, что участок находится в двух зонах охраны культурного наследия. Место размещения дома является исторической панорамой, подлежащей сохранению и в этом собственно заключается конфликт с застройщиком. По зонам охраны здесь допускается стройка до 20 метров высотой, а по регламентом исторического поселения здесь допустима высота 12 метров. Именно такой высоты здание магазина «Искра» и понятно, что пятиэтажка высотой в 20 метров будет выглядывать из-за него.
«Мы помним историю этого участка. Это автостоянка, превращенная в объект капитального строительства незаконным или околозаконным путем и теперь, через 10 лет мы увидели здесь нечто», — прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Томской области, которому архитектурное решение явно не понравилось.
Чтобы принять решение об отказе в утверждении проекта архитектурному бюро «ДиаС» членам Градостроительного совета потребовалось 40 минут жаркой дискуссии. Причина? Проект прошел экспертизу, которую подписала сотрудница ТГАСУ Инна Болтовская.
В результате отказать в согласовании проекта решили, потому что «объект должен соответствовать окружающей исторической застройке в части масштаба, применяемых пропорций здания, его частей , элементов и уровня детализации». По этому пункту зон охраны объектов культурного наследия пятиэтажка согласования не прошла.
Председатель томского отделение Всероссийского общества охраны памятников Мария Бокова считает, что нужно лишать лицензии специалистов и экспертов, которые разработали и одобрили проект строительства по Ленина, 97/1. «ТРО ВООПИиК воспользуется своим правом и направит соответствующее сообщение в Минкультуры, несмотря на то, что ряды томских государственных экспертов по проведению государственной историко-культурно экспертизы, заметно поредели. На сайте Минкультуры нам удалось отыскать только двух (из 5) действующих государственных экспертов Томска – П.П.Зыбайло и И.Ю.Болтовскую, которая, собственно, и выдала положительное заключение на строительство нового объекта по пр. Ленина, 97/1. Аналогичное сообщение будет направлено в отношении омского государственного эксперта Н.Л. Удиной, выдавшей положительное заключение на строительство по пр. Ленина, 145. Оба указанных эксперта сотрудничают с О.А. Свиридовским, по данным интернет-ресурсов, пополнившим список «экспертов-киллеров», — рассказала ТВ2 Мария Бокова.
Вместе с тем, отмечает градозащитница, ситуация еще раз показала актуальность предложений ТРО ВООПИиК о принятии моратория или иных мер, ограничивающих хозяйственную деятельность, в границах исторического поселения федерального значения город Томск, на период утверждения проекта исторического поселения в Минкультуры. Такой правовой акт, имеющий юридическую силу, суд будет обязан учитывать.
Действительно, в настоящий момент Минкульт попросил дополнительное время на техническую доработку проекта границ исторического поселения. Сроки доработки не обозначены и за это время исторический центр Томска можно изрядно попортить.
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