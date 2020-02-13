Не втиснуть! Градосовет отклонил проект 5-этажного здания за «Искрой»

Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина обратилась к членам Градосовета с просьбой поддержать решение об отказе в выдаче разрешения на строительство 5-этажного дама за магазином «Искра»и кинотеатром «Горький» на Ленина 97/1.

Елена Перетягина рассказала, что участок находится в двух зонах охраны культурного наследия. Место размещения дома является исторической панорамой, подлежащей сохранению и в этом собственно заключается конфликт с застройщиком. По зонам охраны здесь допускается стройка до 20 метров высотой, а по регламентом исторического поселения здесь допустима высота 12 метров. Именно такой высоты здание магазина «Искра» и понятно, что пятиэтажка высотой в 20 метров будет выглядывать из-за него.





«Мы помним историю этого участка. Это автостоянка, превращенная в объект капитального строительства незаконным или околозаконным путем и теперь, через 10 лет мы увидели здесь нечто», — прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Томской области, которому архитектурное решение явно не понравилось.





Чтобы принять решение об отказе в утверждении проекта архитектурному бюро «ДиаС» членам Градостроительного совета потребовалось 40 минут жаркой дискуссии. Причина? Проект прошел экспертизу, которую подписала сотрудница ТГАСУ Инна Болтовская.