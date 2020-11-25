Смартфон, машина или квартира: у томичей есть шанс получить призы от «Пятёрочки»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией PepsiCo в третий раз запускает новогоднюю акцию «Исполняем мечты!». Победители акции смогут получить в подарок различные призы, среди которых смартфоны, автомобили и даже квартира в Москве.

Новый год – один из самых любимых праздников миллионов россиян, время, когда и взрослые, и дети загадывают желания и мечтают, что они обязательно исполнятся, — говорит директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. — Уже третий год подряд мы проводим акцию «Исполняем мечты!». Шанс получить в подарок собственную квартиру в столице или машину для всей семьи есть у каждого, нужно только поверить! Мы позаботились о вкусных, свежих и разнообразных продуктах к праздничному столу и хотим сделать предновогодние хлопоты еще приятнее, зарядив всех чудесным новогодним настроением и верой в исполнение мечты.

В акции могут принять участие все гости, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы получить шанс выиграть призы, необходимо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете или мобильном приложении торговой сети. После этого вплоть до 11 января включительно за каждую покупку на сумму от 555 рублей с применением действующей «Выручай-карты» гости будут накапливать «шансы» на выигрыш.

Чем больше покупок – тем больше «шансов». Кроме того, за единовременную покупку двух товаров партнера акции PepsiCo — брендов Lay’s, Pepsi, Adrenaline Rush, 7UP или Mirinda любого объема — гостю будет начисляться дополнительный «шанс».





Также еженедельно в период действия акции будет проводиться розыгрыш сертификатов интернет-магазина OZON и начисление 5000 баллов на «Выручай-карту». Количество накопленных «шансов» можно отслеживать на сайте 2021.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка».





Розыгрыш главных призов состоится 22 января 2021 года.





Новости компаний



