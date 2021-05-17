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17 мая,
2021
Новости

«Не пускают даже в маске»: томские родители жалуются, что не увидят выпускные своих детей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томские родители жалуются, что из-за санитарно-эпидемиологических ограничений не смогут поприсутствовать на выпускных своих детей.


«У родителей выпускников сада-2021 много вопросов по организации выпускного. Почему в сад пускают родителей в масках, а на выпускной — действительно важное событие, не пускают? Почему тогда проводят по сути все городские мероприятия — кино, спектакли, кафе, концерты, а тут свои собственные дети выступают и родители не могут посмотреть на это, даже в маске», — обратилась в редакцию ТВ2 Надежда.


Подобные сообщения поступают и от родителей, чьи дети учатся в 9-11 классах.


Начальник департамента образования мэрии Томска Ольга Васильева подтвердила, что вопросов по проведению выпускных поступает много.


«Обращения от родителей поступают. Очень много, как ни странно, от родителей, чьи дети выпускаются из детского сада. Мы ведем работу с региональными органами образования, региональным управлением Роспотребнадзора. Изучаем все возможности, чтобы в рамках режима повышенной готовности, который не отменен, найти выход или компромисс. Безусловно, конечное слово здесь за Роспотребнадзором. Будем действовать так, как скажут санитарные врачи», — сказала Ольга Васильева в разговоре с журналистом ТВ2.


Она уточнила, что рекомендации Роспотребнадзора вероятнее всего готовы в течение этой недели. При этом, по мнению и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, на выпускном может находиться один-два человека, которые бы снимали мероприятие на видео, а столь строгие требования продиктованы текущей эпидемиологической обстановкой.

«Мы прекрасно знаем, что сейчас пошел определенный рост по количеству заболевших. Небольшой, но тем не менее, он есть. Мы видим и наблюдаем ситуацию в других регионах и странах, где власти объявили о начале третьей волны. Прекрасно понимаем, что выпускной — это событие, которое важно для каждого ребенка и родителя. Но вопросы безопасности важнее», — отметил и.о. мэра.

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