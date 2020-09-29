Не пугайтесь: в Томске проверят систему оповещения

В пятницу, 2 октября, в Томской области пройдет техническая проверка комплексной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сообщает пресс-служба обладминистрации.





С 10 часов во всех муниципалитетах региона начнется тестирование электросирен, громкоговорителей, стоек централизованного оповещения и радиоточек.





С 10.30 до 10.50 в Томской области также будет прервано цифровое телевещание: эфир мультиплекса общедоступных ТВ-каналов заместит текстовое сообщение «техническая проверка». 15-минутный перехват трансляций согласован с руководством Российской телевизионной и радиовещательной сети.





«Последний раз подобные тестирования всей цепочки автоматизированного централизованного оповещения проходили в регионе 28 июля 2020 года. Запланированная на 2 октября повторная проверка пройдет в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.





Специалисты межведомственной комиссии по ЧС призывают жителей Томской области соблюдать спокойствие, услышав учебный сигнал сирен или увидев большое скопление спецтехники. Дополнительную информацию о тестировании в регионе систем оповещения 2 октября можно уточнить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.