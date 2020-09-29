Добрые новости
29 сентября,
2020
Новости

Не пугайтесь: в Томске проверят систему оповещения

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В пятницу, 2 октября, в Томской области пройдет техническая проверка комплексной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сообщает пресс-служба обладминистрации.


С 10 часов во всех муниципалитетах региона начнется тестирование электросирен, громкоговорителей, стоек централизованного оповещения и радиоточек.


С 10.30 до 10.50 в Томской области также будет прервано цифровое телевещание: эфир мультиплекса общедоступных ТВ-каналов заместит текстовое сообщение «техническая проверка». 15-минутный перехват трансляций согласован с руководством Российской телевизионной и радиовещательной сети.


«Последний раз подобные тестирования всей цепочки автоматизированного централизованного оповещения проходили в регионе 28 июля 2020 года. Запланированная на 2 октября повторная проверка пройдет в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.


Специалисты межведомственной комиссии по ЧС призывают жителей Томской области соблюдать спокойствие, услышав учебный сигнал сирен или увидев большое скопление спецтехники. Дополнительную информацию о тестировании в регионе систем оповещения 2 октября можно уточнить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.