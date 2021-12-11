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Суд отклонил иск томичей об отмене QR-кодов

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Томский областной суд отклонил иск группы томичей к администрации региона с требованием отменить введенную с 8 ноября систему QR-кодов. Представительница истцов, адвокат Елена Волосожар сообщила, что будет подавать апелляцию.

Напомним, о подаче иска стало известно в начале ноября. Истцы просили суд признать недействующими пункты распоряжения областной администрации, на основании которых в регионе с 8 ноября были введены QR-коды для посещения ряда общественных мест. Ответчиком по делу была указана администрация Томской области в лице губернатора Сергея Жвачкина. 

Авторы иска заявили, что опасаются «нарушения прав, свобод и законных интересов в ходе применения оспариваемых норм» и считают, что это «может выразиться в том числе в ограничении их конституционного права на свободу выбора места пребывания, права на беспрепятственное пользование товарами, работами, услугами на территории Томской области».

Также в исковом заявлении было указано, что распоряжение администрации вынуждает жителей Томской области участвовать в медицинском эксперименте, поскольку все существующие вакцины от коронавируса, несмотря на их регистрацию Минздравом, все еще находятся в фазе исследования.

Ранее больше 1,5 тысяч томичей подали в областную прокуратуру коллективное заявление с требованием «отменить заведомо незаконные положения распоряжения администрации» и возбудить против должностных лиц уголовные дела о дискриминации и превышении должностных полномочий. Юристы, представляющие инициативную группу, подчеркнули, что не призывают отказываться от вакцинации и выступают только против принуждения к ней.

2 декабря депутаты Томской области от «Единой России» единогласно поддержали законопроект, предполагающий введение QR-кодов на территории России. В Госдуме первое чтение законопроектов запланировано на 16 декабря.

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