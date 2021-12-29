Могсгорсуд принял решение о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»*

Представитель прокуратуры в суде заявлял, что отсутствие маркировки о признании «иноагентом» мешает гражданам «критически подойти к такой статье» и «может вызвать у них депрессивное состояние». Оправданием терроризма и экстремизма прокуратура посчитала то, что правозащитники признавали политзаключенными участников запрещенных в России организаций, в том числе «Хизб ут-Тахрир», «Свидетелей Иеговы» и «Артподготовки».

Московский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»* за оправдание терроризма и нарушение закона об «иностранных агентах», сообщает «Медиазона»**.

Защищавшие «Мемориал»* адвокаты заявляли, что отсутствие иноагентской маркировки не является грубым нарушением, требующим ликвидации правозащитного центра. Также, по их словам, в каждой справке о признании политзаключенными указывается, что это не означает согласия с взглядами политзеков — речь идет только о политической мотивированности их преследования.

Обвинение отмечало, что признание политзаключенными людей, осужденных по делам о шпионаже, «формирует негативное отношение к судебной системе». При этом адвокат «Мемориала»* Александр Черкасов заявил, что настоящей причиной ликвидации правозащитного центра является задача «лишить граждан к доступу информации».

Юрист Григорий Вайпан отметил, что утверждения «Мемориала»* о незаконности судебных решений никак не влияли на их исполнение, а прокуратура путает выражение мнения с утверждением о фактах.

Защитница правозащитного центра Наталья Морозова обратила внимание на нарушения в экспертизе, которая нашла в материалах правозащитников оправдание терроризма. Эксперты почему-то исследовали не только предоставленные прокуратурой материалы, но и публикации, которые сами нашли на сайте «Мемориала»*, а часть экспертизы они взяли из школьных и студенческих рефератов.

Напомним, вчера, 28 декабря, Верховный суд принял решение о ликвидации «Международного Мемориала»* из-за нарушения законодательства об «иностранных агентах» (обществу вменили отсутствие маркировки материалов). В суде представители прокуратуры заявляли, что «Мемориал»* «создает лживый образ СССР как террористического государства», а его немаркированные публикации негативно влияют на детей.

Инициативная группа, получившая позже название «Мемориал»*, появилась в Москве в 1987 году. Главной задачей общества стало сохранение памяти о людях, подвергшихся репрессиям со стороны советской власти. Позже отделения «Мемориала»* появились в других регионах страны. В 2016 году Минюст признал общество некоммерческой организацией, выполняющей функции «иностранного агента».

Правозащитный центр «Мемориал»* занимался защитой прав политзаключенных, ведением их дел в Европейском Суде по Правам Человека и публиковал списки людей, преследуемых по политическим мотивам.

*Признан НКО, выполняющим функции «иностранного агента»

**Признана СМИ, выполняющим функции «иностранного агента»