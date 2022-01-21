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Мэрия Томска изъяла через суд и продала на торгах недострой на Косарева, 6

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Администрация Томска в судебном порядке изъяла недостроенное здание по адресу Косарева, 6. Полученные с продажи объекта деньги передали собственникам, сообщает телеграм-канал мэрии.

«Несколько лет назад в гражданский и земельный кодексы были внесены поправки, которые позволили нам изымать объекты незавершенного строительства и продавать их с торгов. Полученную в результате торгов сумму возвращают собственнику объекта, а тот, кто его приобретает, имеет возможность достроить объект в соответствии с проектной документацией, которая подготавливается новым правообладателем», — рассказал и.о. начальника департамента архитектуры мэрии Сергей Чиков.

Согласно сайту публичных торгов, проводимых городской администрацией, покупателем стала новосибирская компания «СД-Берег», специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий, она заплатила за недострой 30,5 млн рублей. Всего на торги подали две заявки: купить здание также пыталась томский бизнес-консультант и преподаватель ТГУ Анна Баландина, согласно информации об аукционе, она предложила на 140 тысяч меньше.

Дом на Косарева, 6 стал первым недостроенным объектом, в случае с которым мэрия применила новый механизм работы с подобными зданиями. Общая площадь недостроев Томска составляет 600 тысяч квадратных метров, на всех объектах администрация планирует применять меры по их изъятию и продаже.

Напомним, работа на стройплощадке по ул. Косарева, 6 остановилась еще в середине 70-х годов прошлого века. Первоначально здесь планировали построить гостиницу, позже — многоэтажное жилое здание. В начале нулевых строительство собирались возобновить. Дольщики, вложившие деньги в гостиницу, официально стали называться собственниками — им принадлежало 39% реально возведенного объекта.

Незавершенное строительство по конкурсу продали за 800-900 тысяч рублей. В 2010 году застройщик заверил депутатов городской Думы, что проектная документация по объекту дорабатывается, но не смог найти деньги на завершение строительства и в итоге был признан банкротом.

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