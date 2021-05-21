«Покупая участок, убедитесь, что электричество рядом»: замдиректора «Россети Томск» об особенностях техприсоединения к сетям
Больше 2 тысяч договоров технологического присоединения к электросетям в Томской области выполнили «Россети Томск» в 2020 году. В компании отмечают общий рост количества заявок на присоединение ИЖС. Ограничительные меры внесли свои коррективы в отдых жителей региона, поэтому многие решили вопрос просто – построить дом или дачу.
По словам замгенерального директора по реализации и развитию услуг «Россетей Томск» Александра Черпинского, средний срок техприсоединения в 2020 году составил 159 дней. В это время входит заключение договора, закупка необходимого материала, строительные работы и само подключение потребителя.
Однако сроки могут и затянуться. Когда человек покупает участок в голом поле, он не сразу понимает с какими трудностями ему придется столкнуться. Чтобы провести к нему электричество, нужно построить несколько километров линий, установить подстанцию. В таких случаях потребуется не менее полугода. И это при условии, что там хоть какие-то есть дороги, говорят в компании.
Поэтому при покупке участка эксперт советует внимательно изучить документы и уточнить техническую возможность подключения к коммуникациям заранее.
«Еще один проблемный момент – это частные сети. Часто потребители покупают участок в каком-то поселке и все внутренние сети принадлежат физическим лицам. У них есть своя управляющая компания, которая подключит вас к сетям, но не 550 рублей, как положено по закону, а за несколько десятков тысяч рублей. Мы можем построить сети только до границ поселка, но внутри землей может распоряжаться только собственник, поэтому здесь мы бессильны», — говорит Александр Черпинский.
Еще одна сложность, в которой столкнулись в компании, это нереализованные договоры.
«Сейчас порядка тысячи договоров не востребованы. То есть, заявитель обратился к нам, мы провели все необходимые работы, но потребитель по каким-то причинам не воспользовался услугой. В основном – это заявители, которые владеют земельным участком и для повышения его стоимости подводят к нему электричество и продают кратно дороже. При этом новому собственнику не нужно приходить и переоформлять договор», — объясняет Черпинский.
В компании подчеркивают, что по закону они не могут расторгнуть договор в одностороннем порядке.
«Получается, что мы понесли затраты зря. Договор не закрыт, энергопотребления нет. В том случае, если потребитель, заключивший договор, не произвел подключение в течение года, компания вправе наложить на него штраф, максимальный размер которого составляет порядка 10 тысяч рублей. Сам штраф небольшой, но мы за то, чтобы выстраивать партнерские отношения с потребителем, поэтому крайне редко прибегает к этой мере. Получив такую претензию, потребитель приходит к нам, и уже вместе мы разбираемся с тем, планирует ли человек что-нибудь строить или же имеет смысл расторгнуть договор», — резюмирует Александр Черпинский.
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