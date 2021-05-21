«Покупая участок, убедитесь, что электричество рядом»: замдиректора «Россети Томск» об особенностях техприсоединения к сетям

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Больше 2 тысяч договоров технологического присоединения к электросетям в Томской области выполнили «Россети Томск» в 2020 году. В компании отмечают общий рост количества заявок на присоединение ИЖС. Ограничительные меры внесли свои коррективы в отдых жителей региона, поэтому многие решили вопрос просто – построить дом или дачу.

По словам замгенерального директора по реализации и развитию услуг «Россетей Томск» Александра Черпинского, средний срок техприсоединения в 2020 году составил 159 дней. В это время входит заключение договора, закупка необходимого материала, строительные работы и само подключение потребителя.

Однако сроки могут и затянуться. Когда человек покупает участок в голом поле, он не сразу понимает с какими трудностями ему придется столкнуться. Чтобы провести к нему электричество, нужно построить несколько километров линий, установить подстанцию. В таких случаях потребуется не менее полугода. И это при условии, что там хоть какие-то есть дороги, говорят в компании.

Поэтому при покупке участка эксперт советует внимательно изучить документы и уточнить техническую возможность подключения к коммуникациям заранее.

«Еще один проблемный момент – это частные сети. Часто потребители покупают участок в каком-то поселке и все внутренние сети принадлежат физическим лицам. У них есть своя управляющая компания, которая подключит вас к сетям, но не 550 рублей, как положено по закону, а за несколько десятков тысяч рублей. Мы можем построить сети только до границ поселка, но внутри землей может распоряжаться только собственник, поэтому здесь мы бессильны», — говорит Александр Черпинский.